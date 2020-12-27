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桃園吉祥物ㄚ桃園哥歡慶5歲生日　鄭文燦贈生日禮

▲桃園吉祥物ㄚ桃園哥，歡慶5歲生日。（圖／市府提供）

▲桃園吉祥物ㄚ桃園哥，歡慶5歲生日。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園專屬的吉祥物ㄚ桃、園哥於2015年12月誕生，市府26日於八德親子館，舉辦「ㄚ桃園哥5歲生日會」。市長鄭文燦特別致贈圍巾、棒球手套給ㄚ桃、園哥，也特別帶來「桃園限定版口罩」發送給受邀到場的12月小壽星，提醒大家在防疫期間務必勤洗手、佩戴口罩；未來市府也將透過完善政策幫助孩子們在桃園健康快樂的學習成長。▲桃園吉祥物ㄚ桃園哥，歡慶5歲生日。（圖／市府提供）

▲鄭市長特別為ㄚ桃、園哥許下生日願望，希望桃園成為孩子們的天堂。（圖／市府提供）

鄭市長提到，他到日本千葉縣參訪時看到千葉縣吉祥物「千葉君」外型相當有特色，也能為城市知名度加分，因此，他認為桃園也應該創造屬於自己的吉祥物，於是ㄚ桃及園哥在2015年12月誕生，成為桃園的城市行銷大使。▲桃園吉祥物ㄚ桃園哥，歡慶5歲生日。（圖／市府提供）

▲乖乖食品的吉祥物「乖乖」以及尖端媒體集團小企鵝「波波」，也一起來為ㄚ桃、園哥慶生。（圖／市府提供）

鄭市長說，桃園拉拉山水蜜桃聞名遐邇，因此ㄚ桃是水蜜桃造型的文青妹，同時也是客家妹；園哥則是熱血棒球迷，希望突顯桃園棒球城市特色，ㄚ桃、園哥曾在2016年全國吉祥物大賽中奪冠，成為桃園的驕傲，也陪伴市民朋友參與花彩節、萬聖城等許多重要活動，讓大小朋友的心中都留下快樂的回憶。

為慶祝ㄚ桃、園哥五歲生日，生日會也邀請乖乖食品的吉祥物「乖乖」以及尖端媒體集團小企鵝「波波」一起慶生。鄭市長也特別為ㄚ桃、園哥許下生日願望，希望桃園成為孩子們的天堂；此外，市府也已修訂「吉祥物運用須知」，開放ㄚ桃、園哥商業使用，包含實體申請、專用圖檔、衍生性授權產品等商業非專屬授權，希望讓ㄚ桃、園哥的魅力更加無遠弗屆。

包括立委湯蕙禎、市議員蔡永芳、市府新聞處長詹賀舜、社會局專委魏筠、八德區長邱瑞朝、桃園果菜市場公司董事長邱素芬、前公平會副主委彭紹瑾等均一同出席活動。

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