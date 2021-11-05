10個職場「爆發式成長法」一生受用　幫助升遷從小員工做到副總裁

文／職場人

一樣都在賣力工作，但為什麼有的人可以升遷至主管職位、有的人可以自行創業當老闆，而自己仍是任勞任怨的普通員工，職場人也有過這種灰心喪志的想法嗎？向上生長學院創辦人「粥左羅」不只是自媒體人，同時也出過多本暢銷書，在別人眼中是「成功人士」的他，其實畢業後也曾擺過地攤、做過服飾店店員，在接觸媒體後僅用1.5年的時間就從小編做到副總裁！今天編輯就要從他的人生思維中整理10個職場一生受用的「爆發式成長方法」，一起來學！

爆發式成長方法1：篩選思維

▲10個職場一生受用的「爆發式成長方法」（圖／pixabay）



[廣告]請繼續往下閱讀...

職場受用第1個爆發式成長方法是「篩選思維」， 人生就像是一場解題之旅，讀書、工作、婚姻等都是一道道難題，但在解題之前，「選題」才是關鍵。「隨意選擇的人生，不值得一過」套用在職場上亦是如此，每一份工作、每一個小任務都是難題，而職場人上班就是為了解決地些題目，但我們也要學會如何選題，也就是選擇工作。

例如：A專案是我擅長的、B專案是第一次接觸的，若你是想要展現自己的專業可能就得選A，若是想學習新東西就要選B，為自己選擇、爭取，而不是上司交代什麼就乖乖的做什麼，「你做的每一個選擇，都應該是你能選擇的之中最好的那一個；你所放棄的都要不如你所選擇的。」

爆發式成長方法2：賽點思維

職場受用第2個爆發式成長方法是「賽點思維」，所謂的「賽點」是指比賽進入關鍵節點的意思，只要抓住賽點（決勝機會）就有機會戰勝。同樣的，人生和職場生活也不總是一帆風順，更非時刻都有機會等你挑，所以當機會一來就要緊緊抓住，「小機會隨便錯過，大機會死命抓住。」

套用在職場上，我們不管從事任何工作，都應該先知道影響這件事的成敗關鍵節點是哪幾個？而且不應該把時間、經歷、心力均分在每一個節點上，而是要把它們投入在最關鍵的節點，這也是為什麼A和B一樣努力工作，但最後B升遷了，因為他知道影響成敗的賽點（關鍵）！

爆發式成長方法3：原動力思維

職場受用第3個爆發式成長方法是「原動力思維」，職場上很多人都很優秀，也一直在努力，但為什麼仍不出色？因為「學得了別人的勤奮，但學不了別人的動機」，原動力其實是內心深處的一種認知和期望，它可以驅動我們堅持做某事，例如：A同事的原動力就是準時且不出錯地把工作完成；B同事的原動力則是為了「升遷」，所要認真工作，兩人雖然都很認真，但因為原動力不同，A員工可能工作做完就下班了，但B員工則是在下班之餘接著進修管理學，可想而知最後兩人的結果也會有所不同。所以，職場人你現在的原動力（動機）是什麼呢？

爆發式成長方法4：成本思維

職場受用第4個爆發式成長方法是「成本思維」，一切皆有性價比，最聰明的人不是只看錢，因為錢不是唯一的成本，在職場上時間、決策、情感、機會、信任等都是成本，職場人考慮成本時需要放眼長期的價值。

例如：有A和B兩份工作同時找上門且報酬一樣，但A的工作內容很簡單，一週內可完成；B工作則需半個月，這時許多人都會選擇接下前者，如果你考量的是時間成本那就沒問題，但如果考量的是未來成本、職涯成本，可能就會多加思考後者工作是不是可以獲得什麼樣的經驗，可以作為履歷作品集，讓自己未來找到報酬更高的工作，職場上得先釐清自己在乎的成本是什麼，再做選擇！

爆發式成長方法5：多維思維

職場受用第5個爆發式成長方法是「多維思維」，多維是理解這個社會的方式，也是解決問題的工具，職場人是否也遇過「為什麼我ＯＯ比A同事強，但卻賺得比A少？」那是因為你只看到了ＯＯ，但忽略了職場競爭中比的是綜合能力，當我們的核心能力和別人差距不明顯時，應該要主動拓展維度，當你比別人多一點維度就多一點競爭力，但要注意的是「先精一維，再去拓展」，否則容易變成「樣樣行，但樣樣鬆」的狀況，這個思維特別適用於現代講求的斜槓身份，有多元的能力很好，但至少要先有一樣專精，再加深其他技能。

爆發式成長方法6：變數思維

職場受用第6個爆發式成長方法是「變數思維」，在相同規模的競爭中，能找到變數的人才會贏，在職場上若只是把份內之事做好就很難脫穎而出，職場人要做的就是多做一點或找出變數，而尋找變數的方法不能只是盯著常量，而是要去開闢新戰場。

例如：主管同時交代某件事給A和B兩位員工，且告知他們執行的SOP，A員工只是乖乖地照著SOP完成工作；而B員工則是在執行的過程中發現，若第3個和第4個步驟對調的話，執行起來會更有效率（變數），若你是主管會對哪位員工印象深刻呢？

爆發式成長方法7：真實思維

職場受用第7個爆發式成長方法是「真實思維」，成長其實比拼的不是瞬間爆發性，而是持續性和穩定性，A員工每天拼命做了5份工作卻沒有結果，是因為他可能持續了一個月就受不了了；而B員工雖然每天只做1-2份，但他卻始終如一地堅持，看在主管眼裡當然會覺得後者更能堪任。這也是為什麼有些人能持續成長，有些人卻只成長一段時間。

在真實思維中，有很重要的一項動力即是「實際回饋」，如果沒有實際回饋就沒有增強迴路，沒有增強迴路就沒辦法促進持續，所以練習幫自己設定實際的回饋，獲得增強迴路解決持續動力不足的問題。

爆發式成長方法8：結果思維

職場受用第8個爆發式成長方法是「結果思維」，此思維正好呼應了前言所說的問題，「人才不是有苦勞的人，而是有功勞的人」職場上我們不應該糾結於我做了多少事情，而是要著重在我拿到多少結果，「拿不到結果的高效率，其實才是最大的懶惰」職場人從今日起，一起練習不以行動結束為目標，而是以拿到結果為終點吧！

爆發式成長方法9：週期思維

職場受用第9個爆發式成長方法是「週期思維」，沒有人能持續跨越週期，普通人永遠都有新機會，最明顯的例子就是學生時期的暑假，在沒放假前大家的水準可能都差不多，但漫長的兩個月假期有的人會讀書、學興趣，有的人則漫無目的的追劇、打遊戲，兩個月過後回來有沒有差距其實可想而知。

爆發式成長方法10：投資思維

職場受用第10個爆發式成長方法是「投資思維」，別沈迷賺錢的當下，而失去更有價值的未來，「眼光放眼」不只應用於投資市場，也適用於職場。職場人是否有過「轉職」的經驗呢？現職工作薪水待遇不錯，於是在這舒適圈裡安逸度日，不敢轉職到更有挑戰性的公司，相信許多人都有類似兩難。放棄一部分眼前的利益，其實是在為了未來獲取更大價值，職場人不用擔心自己轉職到有挑戰性的公司會做不好，相信自己得到一樣東西最好的方式就是讓自己配得上他。

以上10個職場一生受用的「爆發式成長方法」推薦給各位職場人，你已經具備哪一項思維了呢？又或者，哪一個思維是你覺得闖蕩職場不可或缺的？「人生美好的結果，都是刻意行動得來的」，掌握正確的方法與要領就能掌控未來的人生，推薦《實現爆發式成長》一書，如果職場人也有選擇困難症、焦慮症、拖延症、茫然症，這本書會教你如何把握絕佳選擇，並透過「刻意行動」出擊！

Source：《實現爆發式成長》

【延伸閱讀】

3心態養成應對職場霸凌PUA，工作不再被上司否定貶低！

5步驟培養與下屬間的信賴關係，製造合作機會、重在互動交流



本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！