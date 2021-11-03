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做不滿試用期！她發文怨公司嚴苛　網一看批：個人問題

▲▼秘書,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲一名女網友發文抱怨公司嚴苛，工作都做不滿試用期，其他網友得知她的行為後，紛紛搖頭痛批是個人問題。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者黃靜芸／綜合報導

工作有許多種類，機會也很多，但要找到自己合適的工作不容易。一名女網友近日發文分享，她從出社會到現在，換了很多份工作，甚至每間都沒超過試用期，讓她苦惱為何公司要求都那麼嚴苛，但在其他網友得知她的行為後，認為是個人問題。

這名網友在10月底於Dcard工作板上發文表示，她從出社會到現在，換了很多工作，每一間都沒過試用期，「很多主管都說不適合，有些是說我學習慢、有些是偷滑手機不小心被發現」，抱怨為何現在公司那麼嚴苛，只是想養活自己而已。

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文章一發佈，引來許多網友討論，大多網友提醒她，「適者生存法則，但提醒您，上班不能滑手機是基本常識吧，要滑就不要被發現啊」、「有沒有想過是自己的問題，一間就算了」、「好好工作不包含偷滑手機」、「如果一兩間可能是公司問題，很多間應該就是你的問題了」、「很顯然是你的問題，學得慢就算了，還有時間偷懶滑手機，連好好工作都做不到，被資遣活該」。

也有網友給她建議，直接指出問題點，「下次可以詢問主管哪裡不適合」、「學習慢還好說，但學得慢又愛偷滑手機，那這種員工真的可以先不要欸」、「可以滑手機，前提是你的工作狀況良好，你都學得慢了哪來的時間滑手機」、「建議你可以去你當地的政府青年職涯發展中心的網站上預約，應該有政府補助的輔導資源可以去了解看看，會有職涯師幫你一對一做輔導」、「我覺得偷滑手機真的不是大事，重點是你的表現不佳吧，要是能及時做完事情又做好，主管才不會很介意滑手機的部分」。

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