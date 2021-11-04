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快訊／上海進博會開幕　習近平曝3大決心：中國全面履行入世承諾

▲▼第四屆中國國際進口博覽會開幕式。（圖／翻攝自央視）

▲第4屆中國國際進口博覽會開幕，習近平通過直播發表演講。（圖／翻攝自央視）

記者趙蔡州／綜合報導

第4屆中國國際進口博覽會4日晚間進行開幕式，中國國家主席習近平通過直播發表演講，中國歷來言必信、行必果，包含自由貿易試驗區推進，外資準入持續放寬，營商環境改善等，中國是是去年全球唯一實現貨物貿易正增長的主要經濟體，為保障全球産業鏈供應鏈穩定、推動世界經濟復蘇作出了重要貢獻。

他指出，開放是當代中國的鮮明標識，也是加入世界貿易組織的20周年，這20年來中國全面履行入世承諾，關稅總水平由15.3%降至7.4%，政府清理法律法規2300多件，地方政府清理19萬多件，激發了市場和社會活力。

他也提到，新冠疫情發生以來，中國向國際社會提供了約3500億只口罩、超過40億件防護服、超過60億人份檢測試劑、超過16億劑疫苗，積極推動國際抗疫合作，支持向發展中國家豁免疫苗知識産權，用實際行動踐行承諾、展現擔當。

他強調，一個國家、一個民族要振興，就必須在歷史前進的邏輯中前進、在時代發展的潮流中發展，「中國擴大高水平開放的決心不會變」、「同世界分享發展機遇的決心不會變」、「推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展的決心不會變」。

▼第4屆中國國際進口博覽會開幕式。（圖／翻攝自央視）

▲▼第四屆中國國際進口博覽會開幕式。（圖／翻攝自央視）

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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