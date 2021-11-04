共軍若攻台「我會拿起武器！」　吳釗燮：年輕人也會為台灣而戰

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

對於如果兩岸發生戰爭，外交部長吳釗燮近日接受波蘭媒體《共和報》專訪時表示，他自己會拿起武器，台灣年輕人也想為他們的台灣而戰，他們無法想像放棄民主而生活在獨裁之下。

波蘭媒體詢問吳釗燮，今年有一份民調顯示，只有不到一半的台灣人準備拿起武器。吳釗燮表示，民意調查各有不同，他保證，如果有必要，他也會拿起武器，而年輕人也會想為他們的台灣而戰，年輕人無法想像放棄民主而生活在獨裁之下。

對於美國總統拜登日前也透露，如果中國入侵台灣，美國會前來拯救台灣一事，吳釗燮表示，台灣不是要求任何國家為台灣而戰，有一點很重要，台灣必須能夠保護自己，「為此，我們需要美國人提供我們防衛自己的防禦性物資，還提供我們精準識別中國威脅所需的情報」。

另外，由於俄羅斯領導人普丁透過「小綠人」在2008年和2014年奪取喬治亞和烏克蘭部分地區，顯示不必開戰也能控制某片領土，習近平是否也會採取同樣模式？吳釗燮表示，習近平已經推動這個戰略了，不僅對台灣，而且對日本。

吳釗燮說，當日本拉響警報時，美國聽到了，中國人建立了一種非正式的海上民兵，由數百艘武裝漁船組成，航行到南海有爭議的小島，還在日本管轄或控制的爭議地區驅趕日本漁船。

此外，吳釗燮指出，中國對台灣情報進行高度滲透，台灣成為中國最喜歡發展假訊息和網路攻擊複合戰的地區；不過，幸運的是，已經學會有效地對抗它了。