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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

兩岸開戰台灣能自我防衛多久？　吳釗燮：戰到最後一刻終將勝出

▲▼外交部長吳釗燮出訪歐洲，與捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）合照。（圖／路透）

▲外交部長吳釗燮。（圖／路透）

記者陶本和／台北報導

外交部長吳釗燮近日接受波蘭媒體《共和報》專訪時，被問及如果兩岸發生戰爭，美國在前來救援前，台灣可以自我防衛多久？吳釗燮表示，台灣正在發展不對稱戰爭能力，會戰鬥到最後一刻，終將勝出。

由於中國國家主席習近平指出，台灣問題必須在他這一代人中解決，而前美國太平洋艦隊司令也認為，中國在6年內準備好入侵台灣。對此，吳釗燮接受訪問時表示，台灣的威脅從未如此巨大，台灣需要能夠保護自己。

吳釗燮表示，習近平在2019年1月2日的聲明可以看作是個哩程標，他聲稱台灣必須接受所謂「一個中國原則」和「一國兩制」原則，也必須接受中國的統一。

吳釗燮指出，更糟糕的是，如果習近平的意願得不到滿足，他保留對台灣使用武力的權利，所以在這方面沒有彈性。他強調，習近平堅持「一國兩制」模式，然後已經失去民主的香港的命運顯示，這些保證的價值是多沒微不足道。

吳釗燮說，9成台灣人民反對習近平的願景，中國的政策在這裡完全失敗；而根據台灣的情報，觀察到中國的軍事能力一直在增長，越來越多中國軍機和轟炸機，通常是最新一代，進入台灣防空識別區。

吳釗燮說，從台灣的角度來看，攻擊是否會在4、6或10年內發生不是重點，重要的是，今天就必須準備好和它對抗，因為軟弱會助長中國的侵略。

至於在美國前去救援台灣之前，台灣自我防衛能多久？吳釗燮表示，台灣正在發展不對稱戰爭的能力，會戰鬥到最後一刻，終將勝出。

不過，波蘭媒體質疑，沒有人認為2300萬台灣人可以抵抗13億中國人。吳釗燮則表示，他不同意台灣如果面臨中國入侵會失敗的假設，台灣確實有辦法保護自己，不能談論軍事機密，但台灣的模式正如聖經中，大衛和歌利亞之間的決鬥。

吳釗燮表示，民主將會獲勝，台灣將會獲勝，他不知道別人會不會來幫忙，但不應該去要求，指望其他國家犧牲他們的兒女為台灣而戰，台灣最大的優勢，是隨時準備保護自己。

吳釗燮指出，美國人告訴台灣，他們的幫助無法比我們幫助自己來的多，阿富汗淪陷是因為其當局不想打仗，20年的美國支持並沒有防止阿富汗淪陷，但台灣就不一樣了。

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