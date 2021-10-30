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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

義媒報導「一個中國不存在」　吳釗燮：台灣是對抗專制政權第一線

▲▼行政院長報告「111年度中央政府總預算案」編製經過繼續質詢 外交部長吳釗燮 主計長朱澤民。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮近日出訪歐洲，日前接受義大利權威性地緣政治雜誌《LIMES》專訪時表示，以美國為首的西方民主國家對中國擴張行徑已有高度警覺，對中國帶來的各類挑戰具有廣泛與高度共識，台灣位於民主陣營對抗專制政權的第一線，堅持民主、自由價值，在維護國際社會的安全與繁榮，扮演不可或缺的角色。

《LIMES》近日發行10月號刊，封面故事為「台灣，反中」（Taiwan, l’anti-Cina)，並以「一個中國不存在，台灣不會屈服於北京的傲慢」為題，刊登外交部吳釗燮部長的書面專訪全文，這是該雜誌首次全本討論台灣議題，同時收錄23篇專文，顯示義大利對台海安全的高度關切。

吳釗燮表示，中國持續打壓台灣的國際生存空間，片面破壞台海和平穩定，台灣絕不會在壓力下屈服，強調台灣絕非中華人民共和國的一部分，台灣的民主制度與中國的共產極權專制形成強烈對比，雙方在核心價值也存在根本差異，台灣尊重人權、自由及法治，是政治民主及經濟繁榮的成功故事，也證明民主制度與華人文化可以並行不悖。

吳釗燮也說，感謝國際社會對台灣的支持，尤其近來歐洲議會外交委員會高票通過「台歐盟政治關係暨合作報告」及相關修正案，象徵台灣與歐盟友好關係邁向新的里程碑，也有超過60位歐洲議會議員聲援我國與立陶宛發展合作關係，此外，歐美峰會、七大工業國集團（G7）峰會及四方安全對話（QUAD）峰會等，均強調台海穩定的重要性。

吳釗燮也特別感謝義大利國會近年來具體支持台灣的國際參與，例如今年5月上旬，有近60餘位義大利跨黨派國會議員參與歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）連署致函世界衛生組織（WHO）幹事長支持我國參與國際組織，針對台灣面臨中國軍機的侵擾威脅及中國在國際社會的打壓，義國也首次在本年G7外長會議公報及G7峰會公報中，響應支持台海和平穩定的重要性，體現台義同享捍衛民主、和平等普世價值。我國政府對於義大利國會及行政部門的支持表示歡迎，未來將持續與義大利等理念相近國家合作，深化雙邊關係。

吳釗燮表示，台灣的未來與發展應由台灣人民決定，呼籲中國政府應以民為本，尊重民主自由、保障人權，並應務實理性看待兩岸關係，在尊重台灣民意與對等的基礎上，雙方展開良性對話，共同推動兩岸及區域和平。

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