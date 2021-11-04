陸媒瘋傳「台灣人囤戰備物資」　陸委會：企圖擾亂台灣民心

▲陸媒報導台灣人準備「防彈衣」應對開戰。（圖／翻攝自微博／小央視頻）



記者蔡紹堅／台北報導

陸媒日前報導，台灣民眾因擔心兩岸開戰，正在瘋狂囤積「戰時物資」，甚至有人已在準備「防彈衣」。對此，陸委會發言人邱垂正4日表示，對於大陸媒體某些不實消息，企圖擾亂台灣民心及社會穩定，政府會嚴加關注，並即時對外說明。

邱垂正指出，中共始終不放棄武力犯台，是造成台海及區域情勢緊張的根本原因，對於大陸媒體某些不實消息，企圖擾亂台灣民心及社會穩定，政府會嚴加關注，並即時對外說明。

邱垂正強調，民眾應警覺假訊息的危害，政府相關部門都將做好自我防衛，確保主權安全，及自由民主體制運作不受外力壓迫或干擾。

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



另外，國安局長陳明通4日受訪時表示，「以戰逼談」是中共一直以來的策略，但台灣人有一口氣，「雞屎落土也有三寸煙」，不可能在中共武力逼迫下上談判桌。對此，邱垂正指出，中共不放棄對台用武，頻繁在我周邊海空域進行軍事滋擾，嚴重違反國際關係和平準則，其霸道侵犯企圖威迫台灣接受其錯誤政治主張，妄想以戰逼談，是製造兩岸緊張的罪魁禍首，更已威脅到區域的安全秩序，完全無助於兩岸良性互動。

邱垂正強調，台灣人民絕不會屈服妥協，政府有自我防衛的決心，堅定捍衛國家主權尊嚴和台海和平，我方將充分掌握共軍動態，並做適切應處，也積極與理念相近的國家密切溝通合作，共同遏制中共惡意挑釁及危害區域穩定。