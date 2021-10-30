國台辦稱統一後財政收入用於民生　陸委會：中方對台長期處於妄想

▲國台辦副主任劉軍川。（圖／翻攝自微博）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦副主任劉軍川日前在一場活動上表示，兩岸統一之後，台灣的財政收入盡可用於改善民生，引起兩岸議論。對此，陸委會30日下午表示，北京當局蠻橫設定、一廂情願描繪統一後台灣發展路徑，早已被台灣2300萬人民堅定拒絕，「台灣長期抵禦中共威脅挑戰，絕不接受北京設定的路徑。」

陸委會指出，北京當局沒有認清國際現勢及兩岸關係現況，缺乏反思解決其內部治理困境，其蠻橫設定、一廂情願描繪統一後台灣發展路徑，早已被台灣2300萬人民堅定拒絕，「陸委會對於中方長期自處於謊言與妄想中的對台工作思維格局，表示高度疑慮。」

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會提到，中共自1980年代對台提出的「一國兩制」，即具根本的矛盾性，主要關鍵在於中共本身政治社會制度缺陷，提出此論只在誘我走向統一；而台灣朝野及主流民意長期以來均堅拒此一主張，「國台辦在此時再度宣傳操作此舊調，誆稱統一後台灣民眾及各領域如何受益等，都是統戰欺騙、誘導我方參與其所謂『一國兩制台灣方案』的『民主協商』，政府提醒各界留意。」

陸委會強調，台灣人民早已看清中共治理下缺乏民主自由的中國大陸現況，也奉勸北京當局應面向其內部完善治理，正視其人民民主訴求，以及國際社會對其毀棄香港「一國兩制」承諾、新疆西藏等高壓極端治理的改善要求。此外，當前中國大陸面臨能源、經濟及金融系統性風險，唯有加速政治經濟改革，放棄對外霸權擴張及挑釁，才能真正謀求其人民福祉。

陸委會還說，台灣長期抵禦中共威脅挑戰，絕不接受北京設定的路徑，總統蔡英文提出的「四個堅持」，就是我們不屈服威脅的堅定立場及最大共識，「我們呼籲對岸唯有透過對話及健康有序交流，雙方分歧或有望化解；企圖繞過公權力、以統戰分化手法處理兩岸關係，終究只是捨本逐末的旁門左道。」