全台詐騙財損27億！立委：我粉專接詐騙簡訊...刑事局秀打詐數據

記者張君豪／台北報導

3日上午包含警政署、刑事局等單位都赴立法院內政委員會備詢，立委紛紛關注國內詐騙犯罪猖獗問題！其中民進黨立委羅美玲指出，台灣網路數位詐騙犯罪猖獗，嚴重傷害民眾財產甚至危及國安，她指出，光是自己粉專就接到疑似跨國詐騙集團成員利用臉書帳號向她噓寒問暖甚至借錢，認為連立委官方粉專都會收到類似詐騙訊息，可見台灣社群平台已淪為詐騙集團搜尋詐騙肥羊溫床。

▲民進黨立委羅美玲3日質詢提出個人官方粉專收到詐騙簡訊及台灣詐騙犯罪猖獗問題，刑事局打詐中心執行秘書張文源回應。（圖／記者張君豪攝）

▲民進黨立委羅美玲3日質詢提出，個人官方粉專收到詐騙簡訊及台灣詐騙犯罪猖獗問題。（圖／記者張君豪翻攝）

羅美玲質詢時秀數據表示：網路犯罪日益嚴重，數位詐騙犯罪更是猖獗。五大類型包含：假網購網拍、假愛情交友、ATM解除分期、假投資、「猜猜我是誰」電話詐騙，2020年度造成的財損高達新台幣27億2千3百多萬！但光是2021年迄今，上述詐騙財損已超越去年全年度金額，1月至9月份與去年同期相比，更是超出了1.43倍。



內政部徐國勇部長則坦承，疫情期間網路犯罪確有增加的趨勢，羅委員本人粉絲專頁也收到許多交友詐騙訊息，而假愛情交友的詐騙金額非常驚人，110年截至9月已高達3.5億，警方卻苦無應對策略。

▲民進黨立委羅美玲3日透過視訊接受媒體訪問，反映個人臉書粉專收到詐騙訊息，質疑台灣詐騙犯罪猖獗問題。（圖／記者張君豪攝）



徐國勇表示，多數數位犯罪IP在國外，偵辦有一定的困難度，因此國際合作與跨國洗錢犯罪防制皆非常重要，近年也有辦理國際刑警論壇等等，並與NCC、科技部等相關單位，以截斷、下架等方式阻斷。



徐國勇說：疫情期間民眾宅在家，網路犯罪有增加趨勢，但國際論壇也因疫情停辦。面對日益猖獗的詐騙犯罪，他將建請警政署，除了教育宣導，必須提出更積極的作為保護民眾的權益、等於間接坦承今年台灣網路詐騙犯罪行為更為猖獗。

刑事局下午做出回應，打詐中心執行秘書張文源表示，警方統計2021年1至9月間全台警偵破詐欺集團821件、逮捕詐欺犯嫌7192人，對比2020年同期增加91件、增幅達12.03%、犯嫌則減少139人。

張文源說：今年初全台警方執行第一波「全國同步打擊詐欺專案行動」計拘提逮捕1727人，羈押603人，查扣詐騙贓款約新臺幣5億4千萬餘元。5月起至9月30日，再執行第二波打詐專案，共計拘提逮捕1432人，羈押360人，查扣不法總額約2億2475萬餘元。警方努力遏阻詐騙集團犯行，但也呼籲民眾多上165反詐騙專線官網吸收反詐騙新知，避免因一時誤判遭詐騙造成財損。

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