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台東縣舉辦補習班公安講習　維護學生安全

▲台東縣舉辦2場補習班公共安全講習。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣舉辦2場補習班公共安全講習。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為使台東縣內補習班充分了解管考核內容及須配合執行相關公安事宜，並透過講習活動提供補習班經驗交流、實務研討、相關法令宣導等，以提升補習班為民服務品質，台東縣政府特別於日前舉辦短期補習班公共安全講習，各補習班業者出席率近9成，相當踴躍，也應允全力配合政府相關公安規定。

縣長饒慶鈴表示，因應日前全國疫情趨緩，因此，規劃舉辦實體講習計2場次，針對補習場所公共安全、性侵害及性騷擾防治、反毒、反體罰、視力保健、學生交通車安全及不適任人員法規規範等議題進行宣導，督促補教業者能重視公共安全課題，落實做好各項安全措施，亦配合教育部防疫措施補助防疫設備供有需求業者運用。

教育處長林政宏指出，公共安全講習是政府與補習班之間重要政策宣達的平臺，透過講習宣導並建立補習班業者正確的公共安全防護觀念、加強教育人員專業素養、說明最新的法規規定，同時也向補習班強調教育處對於公共安全管理及班務經營之重視。

除了補習班建築物安全把關外，為提升補教人員正向管教之觀念，2次講習也特別納入性騷擾、性侵害等議題，強調補習班若知道兒童及少年有遭受傷害時即時通報責任，並宣導補習及進修教育法針對教職員工解聘及解僱之相關規定，重申零體罰、反霸凌之教育政策，提醒補教人員勿因一時不慎誤觸法規，進而影響學童權益。

縣府教育處呼籲所轄補習業者務必參加公安講習，並依現行法規、防疫措施全面配合及落實，建立友善的教學及學習環境，共同為學生權益把關，對於未符合規定者，將依法取締裁處，給孩子安全無虞的學習環境，讓家長安心。

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