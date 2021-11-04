　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LIVE／客庄券最後一波抽籤　開獎直播

生活中心／台北報導

客委會「客庄券2.0」今（4日）下午3點30分進行最終輪抽籤！繼前三週總計抽出295,283名得主後，預計今至少抽出104,714名幸運兒，可獲得每份面額500元之數位客庄券，《ETtoday新聞雲》也將直播抽獎過程。

客庄券最終輪抽籤，客委會將舉行記者會，由鍾孔炤副主委代表抽籤，並宣告客庄券自11月15日啟用至明年4月30日止，也邀請全國客庄券合作店家代表5家，現場推出加碼優惠方案，吸引民眾前往客庄消費。

▲▼客庄券第三週抽籤。（圖／記者林育綾攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲客庄券前三週總計共抽出295,283名幸運得主。（圖／記者林育綾攝）

客委會推出「客庄券2.0」總預算金額為2億，總數約40萬份，配合行政院五倍券共通平台整體規劃，連續四週、週週抽。繼第一週抽出10萬744名、第二週抽出9萬7893名、第三週抽96,646名幸運得主後，預計今日至少抽出104,714位幸運兒。幸運中籤的民眾，將於隔日上午8點30分後陸續收到由共通平台發送的「中籤簡訊」，也可至共通平台查詢是否中籤。

▲▼客委會加碼推出客庄券2.0，總計40萬份，每份500元。（圖／客委會官網）

▲客庄券領券簡訊發送時程。點圖可放大。（圖／客委會官網）

第一週中籤者，客委會已於10月25日發送「客庄券2.0」領取票券簡訊；而第二週中籤者將於11月1日後統一發送；第三週中籤者將於11月3日後發送；第四週中籤者將於11月10日後陸續發送。

中籤民眾在收到領券簡訊後，只要點開簡訊中連結，並輸入身分證字號後4碼，即可取得客庄券QR Code，11月15日開始用券。民眾於客庄券2.0指定店消費，臨櫃結帳時只要出示客庄券QR Code，經店家掃描並輸入金額後，即完成抵用，花多少、扣多少，用完為止。

▲▼客庄券2.0查詢餘額及使用。（圖／客委會官網）

▲客庄券以數位方式領券及使用。（圖／客委會官網）

►姊噴的不是香水，是巴黎的浪漫空氣

ET快訊
詐騙集團大哥被丟入海慘死！酒店女套好招　母痛哭露餡：我知道做
客庄券抽最後10萬份！　身分證末碼相同爽拿500元
第13輪明開打！126.8萬人完成預約「AZ約不到一半」
北捷車廂內攻擊畫面曝光！　怪男「搶博愛座」持刀猛刺乘客脖子
柯文哲力主：兩岸交流比斷流好！　對話比對抗好
張忠謀去年講「1句話」竟沒人聽懂！　台灣深藏危機
大陸不會攻佔東沙！　陳明通掛保證：蔡英文任期內都不會

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

致敬經典塔台用語　星宇航空「純淨白」2022年桌曆今開搶

跑遍北中南醫院「拚3年才懷孕」　尪竟爽吃她同事！結局爆淒涼

2021秋水鳥季周六登場　參加「野鳥趴」欣賞千鳥飛舞遷徙秀

竹縣4幼童打過期流感疫苗！屆效為何不銷毀　疾管署要徹查

衣服買回家秒變醜？　內行人揭服飾店「2魔法」：落差超大

全國第一！新竹市第1劑疫苗涵蓋率88.5%　晚間+周末都能接種

男友媽「鋪滿報紙宴客」　北部女友嗆噁心！他氣炸：看不起我們家

「港式點心霸主」不是燒賣！眾人激推這一條：無法抗拒QQ口感

第13輪明開打！ 126.8萬人完成預約「AZ約不到一半」

LIVE／客庄券最後一波抽籤　開獎直播

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

未用兒童剪刀...女童手伸碗遭誤剪　父母控保母粗心！心疼手指有缺損

大白鵝搖頭晃腦逛苗栗大街！ 「警匪追逐」一張塑膠椅制伏

致敬經典塔台用語　星宇航空「純淨白」2022年桌曆今開搶

跑遍北中南醫院「拚3年才懷孕」　尪竟爽吃她同事！結局爆淒涼

2021秋水鳥季周六登場　參加「野鳥趴」欣賞千鳥飛舞遷徙秀

竹縣4幼童打過期流感疫苗！屆效為何不銷毀　疾管署要徹查

衣服買回家秒變醜？　內行人揭服飾店「2魔法」：落差超大

全國第一！新竹市第1劑疫苗涵蓋率88.5%　晚間+周末都能接種

男友媽「鋪滿報紙宴客」　北部女友嗆噁心！他氣炸：看不起我們家

「港式點心霸主」不是燒賣！眾人激推這一條：無法抗拒QQ口感

第13輪明開打！ 126.8萬人完成預約「AZ約不到一半」

LIVE／客庄券最後一波抽籤　開獎直播

部落之心示範點計畫延宕　監委批損及原民權益自動調查

台東縣舉辦補習班公安講習　維護學生安全

蓋樓不怕被洗掉！「IG新功能上線」4步驟學會　所有限動一滑秒現

不獨行「醫」路有你　藥癮服務團提供個案心理治療

445萬起！奧迪「電動4門轎跑」e-tron GT、RS e-tron GT在台上市

蔡英文接見歐洲議會官方訪問團　期待建立「對抗假訊息的民主聯盟」

台南52年透天厝開價890萬　網見「監獄風浴室」驚呆：明就看守所

快訊／高端「新冠疫苗」巴拉圭3期臨床　1030名受試者打完第一劑

前面有救星！熱褲女駕駛血糖過低硬撐　開到警車後方秒倒獲救

致敬經典塔台用語　星宇航空「純淨白」2022年桌曆今開搶

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

生活熱門新聞

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

好市多突送超萌小熊！老會員見1條件心碎了

快訊／今新增1本土「在台北市」、另增1境外

台大首位女學生　一張老照片揭密

艾多美蜂蜜飲驗出肝毒成分　食藥署：已要求業者停售

陸網友追問謝淑薇「彭帥不倫風暴」　21字霸氣回應

今起全台大回暖！下周氣溫跳水

大便7形狀加1情況　大腸癌風險飆

增10人接種疫苗後死亡！這廠牌最多

全台最強運「加倍券拿3000元」　本尊現身

今增1本土！30多歲男10/19就有症狀　莊人祥：研判是舊案

快訊／屏東88人錯打AZ　8民眾掛急診頭暈發燒酸痛

更多熱門

相關新聞

「這7組號碼」槓龜2年：全選結果都沒中

「這7組號碼」槓龜2年：全選結果都沒中

文化部推出的「藝Fun券」昨天已將幸運兒全數抽出，該券受到不少民眾歡迎，不過就有些許網友無奈自己比邊緣更邊緣，因為不只這四週沒中獎，去年發放時，也是少數沒拿到的人；此外，也有些網友超無奈，因為自己的身分證末碼雖被抽出，但卻不符資格。

全台最強運「加倍券拿3000元」　本尊現身

全台最強運「加倍券拿3000元」　本尊現身

客庄券今最終輪抽籤　6大QA一次看

客庄券今最終輪抽籤　6大QA一次看

「客庄券2.0」最終輪抽籤今公布

「客庄券2.0」最終輪抽籤今公布

「加碼券爽拿2500元」第四週神號曝光了！

「加碼券爽拿2500元」第四週神號曝光了！

關鍵字：

客庄券客委會加碼券

讀者迴響

熱門新聞

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

最後一波你中獎了嗎？動滋券幸運號出爐

快訊／嘉義女「尖叫1秒」10樓墜地！目擊者嚇傻狂飆髒話

外送員急著關電梯　婦被夾「腰斬」慘死

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

木曜女神「無故爽約通告」挨轟！　直播找不到人

下體痛爆！醫驚見「膀胱以下一片空白」　他羞喊：想討好女友

好市多突送超萌小熊！老會員見1條件心碎了

鄧佳華崩潰揚言「闖momo親子台自焚」！

女星片場疑中邪失蹤「成10大懸案」！消失14年近況曝

筆記！超商限時1天「咖啡買6送6」

「這7組號碼」槓龜2年：全選結果都沒中

理科先生親揭「不回台2原因」！

《第一爐香》票房慘　導演：早知道就換角

更多

最夯影音

更多
理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦
外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面