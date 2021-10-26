　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

女同志玩SM突「多一根」　直男落網辯5點理由性侵無罪

▲性愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女同志X在性行為過程中才發現對方是男性。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張靖榕／綜合港媒報導

香港30歲曾姓無業男子先前透過同志交友軟體約砲，和一名女同志X開房間大玩SM性虐待，但中途掏出陰莖插入，嚇得對方立刻將他推開。事後曾男被控性侵和性騷擾，他聲稱當時聽到X說「舒服」，以為可以才以下體插入；最終法院判決曾男無罪，引起熱議。

綜合香港媒體報導，被告曾男於2019年11月21日在女同志交友軟體上啟用用戶名「Jan」，並認識了X，之後雙方交換電話號碼，並以姊妹互稱。隨著聊天話題漸深，兩人在2020年2月談到SM性虐話題，曾男提出見面和玩SM的邀約，兩人就在同月27日相約觀塘一間飯店見面。

當天下午4點多進到飯店後，雙方開始發生性關係，並大玩鞭打臀部和滴蠟的遊戲，中途曾男掏出陰莖插入X下體，而且沒有戴保險套，等到X意識到後就立刻嘗試推開曾男，但力氣較大的曾男仍進行一段時間才放開。

X當天離開飯店後隨即報警，又私訓質問被告「為何要找女同志」和「妳有性病嗎」，而曾男只回說「沒有」，然後轉帳500港幣給X當作開房間的錢。

曾男事發隔日後被捕，他辯稱自己在網路上使用的暱稱本來就偏中性，當初也不知道用的是女同志專用交友軟體，聊天過程中雖然X有說想找「A girl who cares for me」（一個關心我的女孩），但曾男在庭上辯稱他沒注意到「A girl」，只看到「who cares for me」，並強調網路時代沒人會細看訊息內容

曾男辯稱自己從未刻意隱瞞男性身分，在上床過程中X就有感覺到他勃起，加上聽到X說「舒服」，以為她同意讓他進入

最終陪審團以5比2的票數裁定曾男性侵罪名不成立，而性騷罪名則是7票全數通過不成立，因此最終裁判曾男無罪釋放。

►快搶！智慧型手機竟然才3690元

ET快訊
外籍旅客11／8起赴美須打2劑　台灣人打AZ、BNT、莫德納

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女同志玩SM突「多一根」　直男落網辯5點理由性侵無罪

地方蜘蛛人！徒手爬17樓外牆修冷氣　全程沒用防護網嚇歪住戶

美副助卿稱挺台參與聯合國　陸外交部：停止發表不負責任的言論

解放軍22歲美少女飛行員軍裝照刷屏　網友：我要當贅婿！

長期被家暴！人妻心死和女兒墜樓　冷血夫傳照到家庭群組：來收屍

北京麻將「發燒友」硬要打致5人確診　公安局列「刑事」案件調查

紀念台灣光復76周年　兩岸學者憂「去中化」雙邊交流疏離

孟晚舟「回華為上班」18秒片瘋傳：員工歡呼迎接　曝光時間有內涵

這部位別亂按！IT男按摩後頭暈狂吐　檢查發現「腦梗塞」差點癱瘓

中國兵器集團董事長收賄被逮　親屬「靠勢」玩錢色交易罪加一條

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

口角衝突約談判！10人當街大亂鬥　男「被車來回輾壓」竟秒起身砸車

孟美岐爆當小三「正宮抓包開房」 認了「有交往」崩潰：為何要騙我

嬤撂狠話「抓貓回來就丟掉！」見面秒當金孫疼❤深情對唱兒歌

薑母鴨吃一半...強震來襲嚇傻逃　秒放碗公「不忘關火」網讚100分

車開一半整根排檔桿「離家出走」　運將囧爆卡路中！警傻眼幫推車

女同志玩SM突「多一根」　直男落網辯5點理由性侵無罪

地方蜘蛛人！徒手爬17樓外牆修冷氣　全程沒用防護網嚇歪住戶

美副助卿稱挺台參與聯合國　陸外交部：停止發表不負責任的言論

解放軍22歲美少女飛行員軍裝照刷屏　網友：我要當贅婿！

長期被家暴！人妻心死和女兒墜樓　冷血夫傳照到家庭群組：來收屍

北京麻將「發燒友」硬要打致5人確診　公安局列「刑事」案件調查

紀念台灣光復76周年　兩岸學者憂「去中化」雙邊交流疏離

孟晚舟「回華為上班」18秒片瘋傳：員工歡呼迎接　曝光時間有內涵

這部位別亂按！IT男按摩後頭暈狂吐　檢查發現「腦梗塞」差點癱瘓

中國兵器集團董事長收賄被逮　親屬「靠勢」玩錢色交易罪加一條

女同志玩SM突「多一根」　直男落網辯5點理由性侵無罪

地方蜘蛛人！徒手爬17樓外牆修冷氣　全程沒用防護網嚇歪住戶

王必勝爆不倫小15歲護理師　3人親密出遊直擊

《華爾街日報》曝台灣軍隊問題：士氣低迷難和中國抗衡

Nike新款「冰淇淋鞋」曝光　與泫雅超愛的撞色波浪鞋一樣搶眼惹人愛

偷拍女恩客海量性愛片　「林森北霆鋒」回應了

美股道指標普再創新高　特斯拉市值衝破1兆美元

眼鏡蛇從車上冷氣口竄出嚇壞妹子！抓蛇達人：第一次看到

龍象高雄大戰　鄭凱文尋求第13勝、伍鐸拚10勝

外籍旅客11／8起赴美須打2劑　台灣人打AZ、BNT、莫德納可入境

等紅燈驚見裸背妹「U字型挖空」　零疤雪白嫩膚辣翻…萬人秒暴動

大陸熱門新聞

新員工到職主動加班到半夜　隔天公司癱瘓了

男按摩後頭暈狂吐　腦梗塞差點癱瘓

20歲嫩妹墮胎7次！獨自住院喊：他是愛我的

人妻和女兒墜樓　冷血夫傳照：來收屍

解放軍22歲美少女飛行員軍裝照刷屏 網友：我要當贅婿！

外送員抓小貓尾巴對地連摔活活砸死 前一秒還蹲地逗貓示好

純情男墜入情網半年　驚覺女友竟然是舅媽

南京大學實驗室爆炸　已知2死9傷

電視插孔閃紅光　她一戳竟是針孔攝影機

孟晚舟重回華為上班畫面公開…員工歡呼迎接

Delta反撲大陸11省中招　北京公布源頭：境外輸入

北京批美副助卿挺台言論：不得縱容支持擴大台獨空間

疑聘金談不攏！女街頭跪求別走　男友：放過我吧

台商「養蟲」研發環保農藥

更多熱門

相關新聞

冷氣壞了？早起見4肥貓認真研究

冷氣壞了？早起見4肥貓認真研究

師傅～冷氣修好了嗎？香港一名飼主Jessie22日一早起床，發現4隻愛貓全部聚集在冷氣機前，大家認真盯看機器的背影，宛如冷氣師傅在修理。這下媽媽笑問「冷氣壞了嗎？」同時也把超可愛的畫面給拍下，分享在貓咪社團萌暈許多網友。

爸爸給手機　3童對6歲女模仿A片殺人

爸爸給手機　3童對6歲女模仿A片殺人

到女友家過夜...惡男蹂躪未成年姊妹花遭重判

到女友家過夜...惡男蹂躪未成年姊妹花遭重判

約砲少女不成竟恐嚇PO裸障　恐怖網友下場曝

約砲少女不成竟恐嚇PO裸障　恐怖網友下場曝

桃園妹夜歸被跟蹤　恐怖男竟在門口硬上

桃園妹夜歸被跟蹤　恐怖男竟在門口硬上

關鍵字：

香港女同志約砲性侵

讀者迴響

熱門新聞

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

曾控「方媛是小三」介入她與郭富城！女星突宣布離婚

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

瑤瑤打BNT曝「專業穿搭」　護理師看了都認證

《康熙來了》郭鑫赴陸發展暴瘦：生為中國人很驕傲

媽媽午睡　醒來9歲兒吊死鞦韆上

台中街頭驚見「超辣豹紋妹」！

婆婆衝到娘家罵人！驚覺車子房子「全媳婦買的」

楊冪現身機場…瘋粉大喊「我想睡你」

陳立農被出征「台獨」　緊切割辭演台片《時光機》

江俊翰站花東公路柵欄旁低頭落淚：請別再為我加油

他傳SWAG片到LINE群被判刑　法官：色情片也有著作權

米砂拍AV版《魷魚遊戲》傳回南韓！網驚呆：是台灣

「3星座」提分手毫無徵兆，不愛就不愛

屏東驚傳隨機傷人1死1重傷　警逮行兇男子釐清案情

更多

最夯影音

更多
小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥
強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面