女同志玩SM突「多一根」　直男落網辯5點理由性侵無罪

▲女同志X在性行為過程中才發現對方是男性。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)

記者張靖榕/綜合港媒報導

香港30歲曾姓無業男子先前透過同志交友軟體約砲,和一名女同志X開房間大玩SM性虐待,但中途掏出陰莖插入,嚇得對方立刻將他推開。事後曾男被控性侵和性騷擾,他聲稱當時聽到X說「舒服」,以為可以才以下體插入;最終法院判決曾男無罪,引起熱議。

綜合香港媒體報導,被告曾男於2019年11月21日在女同志交友軟體上啟用用戶名「Jan」,並認識了X,之後雙方交換電話號碼,並以姊妹互稱。隨著聊天話題漸深,兩人在2020年2月談到SM性虐話題,曾男提出見面和玩SM的邀約,兩人就在同月27日相約觀塘一間飯店見面。

當天下午4點多進到飯店後,雙方開始發生性關係,並大玩鞭打臀部和滴蠟的遊戲,中途曾男掏出陰莖插入X下體,而且沒有戴保險套,等到X意識到後就立刻嘗試推開曾男,但力氣較大的曾男仍進行一段時間才放開。

X當天離開飯店後隨即報警,又私訓質問被告「為何要找女同志」和「妳有性病嗎」,而曾男只回說「沒有」,然後轉帳500港幣給X當作開房間的錢。

曾男事發隔日後被捕,他辯稱自己在網路上使用的暱稱本來就偏中性,當初也不知道用的是女同志專用交友軟體,聊天過程中雖然X有說想找「A girl who cares for me」(一個關心我的女孩),但曾男在庭上辯稱他沒注意到「A girl」,只看到「who cares for me」,並強調網路時代沒人會細看訊息內容。

曾男辯稱自己從未刻意隱瞞男性身分,在上床過程中X就有感覺到他勃起,加上聽到X說「舒服」,以為她同意讓他進入。

最終陪審團以5比2的票數裁定曾男性侵罪名不成立,而性騷罪名則是7票全數通過不成立,因此最終裁判曾男無罪釋放。