女同志玩SM突「多一根」　直男落網辯5點理由性侵無罪

▲女同志X在性行為過程中才發現對方是男性。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張靖榕／綜合港媒報導

香港30歲曾姓無業男子先前透過同志交友軟體約砲，和一名女同志X開房間大玩SM性虐待，但中途掏出陰莖插入，嚇得對方立刻將他推開。事後曾男被控性侵和性騷擾，他聲稱當時聽到X說「舒服」，以為可以才以下體插入；最終法院判決曾男無罪，引起熱議。

綜合香港媒體報導，被告曾男於2019年11月21日在女同志交友軟體上啟用用戶名「Jan」，並認識了X，之後雙方交換電話號碼，並以姊妹互稱。隨著聊天話題漸深，兩人在2020年2月談到SM性虐話題，曾男提出見面和玩SM的邀約，兩人就在同月27日相約觀塘一間飯店見面。

當天下午4點多進到飯店後，雙方開始發生性關係，並大玩鞭打臀部和滴蠟的遊戲，中途曾男掏出陰莖插入X下體，而且沒有戴保險套，等到X意識到後就立刻嘗試推開曾男，但力氣較大的曾男仍進行一段時間才放開。

X當天離開飯店後隨即報警，又私訓質問被告「為何要找女同志」和「妳有性病嗎」，而曾男只回說「沒有」，然後轉帳500港幣給X當作開房間的錢。

曾男事發隔日後被捕，他辯稱自己在網路上使用的暱稱本來就偏中性，當初也不知道用的是女同志專用交友軟體，聊天過程中雖然X有說想找「A girl who cares for me」（一個關心我的女孩），但曾男在庭上辯稱他沒注意到「A girl」，只看到「who cares for me」，並強調網路時代沒人會細看訊息內容。

曾男辯稱自己從未刻意隱瞞男性身分，在上床過程中X就有感覺到他勃起，加上聽到X說「舒服」，以為她同意讓他進入。

最終陪審團以5比2的票數裁定曾男性侵罪名不成立，而性騷罪名則是7票全數通過不成立，因此最終裁判曾男無罪釋放。