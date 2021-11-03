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網友捧成女神！2寶媽玩直播太上癮　老公暴怒「關掉美顏」慘了

中國一名已婚婦人沉迷於「修圖」，最後拋夫棄子。（示意圖／翻攝自pexels）

▲中國一名已婚婦人沉迷於「修圖」，最後拋夫棄子。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

愛美是人的天性，除了化妝和整形，最厲害的莫過於修圖軟體，不需要動刀或減肥，就可以變身成女神。沒想到中國有一名中年已婚婦人，因為過度沉迷於美顏濾鏡，不但拋棄自己的老公和孩子，還口出狂言：「我長得那麼漂亮，要嫁個富二代」。

現年40歲的王先生是一名工人，經過多年的奮鬥，在城裡買了房子和車，與許姓妻子結婚9年，育有一對兒女，然而甜蜜的生活並沒有持續太久，妻子在朋友的介紹下，開始從事直播賺錢，在美顏濾鏡功能的加持下，立刻變成青春少女，吸引不少大哥追隨，粉絲都誤以為她是未婚女士，整天就是甜言蜜語攻勢，聽得她如癡如醉，很快就忘了自己的真實身分。

2寶媽沉迷美顏濾鏡　拋夫棄子狠斷9年婚：我那麼漂亮，要嫁富二代

▲許女認為自己值得更好的男人，決定和丈夫離婚。（示意圖／翻攝自pexels）

許女像變了一個人，不做家事也不照顧孩子，每天就是對著螢幕直播，日復一日，竟覺得老公和孩子配不上自己，認為以自身條件來說，應該嫁給一個更好的男人，至少也得是富二代。

王男發現不對勁，曾多次和妻子溝通，換來的卻是對方的不屑和不理會，直到某天，妻子在直播上聊到夫妻間的矛盾，聽到吐槽自己的話，讓他怒火瞬間爆發，走到螢幕前將美顏功能關掉，讓妻子「原形畢露」，許女感到自己不被尊重，雙方扭打起來，結果被踹倒在地，最後鬧到不可收拾，只好請第三方調解員。

許女振振有詞說道，自己婚前是附近有名的美女，但結婚後往日的風采不再，不是她所追求的生活，更直言有許多粉絲支持她離開現在的家，而她也有離婚的想法，不想把生命浪費在老公身上，孩子也可以不要，「我長相不錯，想嫁給富二代不是難事」。

王男則表示，願意向妻子道歉，但許女已經鐵了心要離開，最後2人依然沒有協商成功，估計想要復合很男，而許女則依舊活在自己的夢裡。

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