認護理師給藥不當　男持點滴輸液管尖端狂追：出來面對！

▲桃園一名吳姓男子認為劉姓女護理師給藥不當，竟持點滴輸液管尖端追逐劉姓護理師。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Unsplash）



記者林冠吟／桃園報導

桃園一名吳姓男子去年7月晚間11時許，因不滿林口長庚醫院劉姓護理師對其施打藥物不當，竟先是到劉姓護理師的工作車旁，欲將藥物搶走，後續更持點滴輸液尖端不斷追逐劉姓護理師，並對其咆哮「出來面對」等語。桃園地院審理後，依對醫事人員以恐嚇妨害執行醫療業務罪，判其有期徒刑3月，得易科罰金。

吳姓男子去年7月晚間11時許，前往桃園林口長庚醫院急診室就診，期間由劉姓護理師負責對吳男實施醫療業務，但吳男卻認為劉女給藥不當，竟一時情緒失控，先是衝到劉女工作車旁欲將藥物搶走，再持著點滴管輸液尖端追逐劉女，一路追著劉女來到急診三區護理站，並對著劉女不斷咆哮「出來面對」。直到旁人見狀，趕緊上前將吳男手上的輸液館尖端剪掉，並安撫吳男的情緒才讓事情落幕。

桃園地院審理後認為，吳男未尊重醫療人員與其他病患之權益，對醫事人員無端加害其生命、身體、財產之言語恫嚇，造成劉姓護理師心理恐懼，實屬不該，惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，依對醫事人員以恐嚇妨害執行醫療業務罪，判其有期徒刑3月。