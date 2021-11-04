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網購手套收到「兩隻左手」　求客服解決遭嗆：親，是你手長反了

▲▼ 。（圖／翻攝自《爆笑公社》，同下）

▲一名網友網購手套，收到「兩隻左手」，向客服反應卻遭神回覆。（圖／翻攝自《爆笑公社》，同下）

記者謝欣辰／綜合報導

網購商品有一定風險，但通常收到不對商品就會想找客服解決。一名網友在《爆笑公社》分享，日前網購了一雙手套，但竟收到「2隻左手」，想找客服解決，卻遭對方嗆，「親，是你手長反了」，讓他無奈喊道，「這客服，我算是服了」。

只見原PO貼出一大串對話截圖，一開始還都很正常的問答，對方也很友善的表示「有什麼問題都可以諮詢我」，直到原PO貼出兩隻左手的手套，並表示「商品寄錯了」，沒想到客服僅回答「知道了呢」，緊接著若無其事的問原PO「請問還有什麼可以幫助您的嗎」，讓原PO傻眼連回了3個問號，再解釋一次「手套寄了兩隻左手的我沒辦法戴」，客服竟回「這是為什麼呢」還附上滿臉疑問的表情符號。

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原PO驚訝不已第三次強調，「寄了兩隻左手的」，這時客服神回「厲害了呢」，此時原PO開始不高興了，質問對方「？哪厲害了？兩隻都是左手的我戴不了明白嗎」對方表示明白，原PO繼續問「那你倒是告訴我怎麼解決」，這時客服終於道歉，但竟然回應原PO「這是不能說的秘密」，這回覆讓原PO直接連回了7個問號，決定直接投訴，對方聽到也不甘示弱回應「可以這樣呢，但沒必要喔」。

▲▼ 。（圖／翻攝自《爆笑公社》，同下）

原PO決定最後問一次到底能不能解決，無奈得到客服鬼打牆似的回應，「轉接售後客服...系統提醒客服xxxxx牙套妹將為您服務」，再次回到原點，「你好喔親，有什麼問題都可以諮詢我喔」，原PO秒識破這還是原本那位客服，但令人傻眼的是，對方也不客氣直接回「只是裝個樣子」。

之後原PO重新截一次稍早的對話請對方處理，此時客服回了一句，「明白了親，不是手套問題喔」，原PO表示納悶，沒想到卻得到客服一句，「是您的手長反了呢」並附上許多張詭異至極的「兩隻左手照」，「您看喔親，我們的手都是長這樣的呢」，原PO此時已經打不出任何文字，而對方又重新回到那句「請問還有什麼可以幫助您的嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自《爆笑公社》，同下）
網友將全部對話截圖看完紛紛表示，「淘寶客服就是這麽厲害」，「遇上大魔王了」，「如果我們台灣真的有這種客服就糟糕了」，「我們這邊沒有人手長這樣，請拍你們的手給他看看」，「原來大部分的人，手都長反了」，但也有網友懷疑真實性，「這應該是創作文吧」，「應該不會真的有客服這樣回」，「這圖不知道在哪已經看過了，假的」引起討論。

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