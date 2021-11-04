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狠殺包養男！蛇蠍酒店妹「2年前中性打扮」曝光　還曾當過房仲

▲蛇蠍酒店妹林女。（圖／翻攝當事人臉書）

▲蛇蠍酒店妹林女。（圖／翻攝當事人臉書，下同）

記者唐永絮、林昱萱／彰化報導

彰化埔鹽東螺溪驚傳水流屍命案，死者張姓男子疑遭包養的酒店女林姓女子殺害棄屍，而根據林女其中一個臉書帳號可以發現，她先前的打扮較為中性化、擔任過房仲，當時還標榜「溫暖的心服務客人」。未料，之後卻因涉嫌殺人而遭到法院收押。

從林女其中一個臉書帳號可見，其先前時常在臉書分享生活照，而2年前的她留著一頭帥氣短髮、穿著打扮也較為中性，與現在長髮飄逸、裙裝的模樣相去甚遠，而林女在簡介中也自陳是T，臉書中有諸多抒發心情的貼文。

據悉，林女面貌姣好，人住在桃園，在台北酒店工作，雖然已經30歲，外表看似清純，但交際手腕非常的高，每月有10萬元收入，而與張男認識後，張男不久後就對其著迷，而根據張男的友人提到，張男以每個月10萬元包養林女，也經常跟她出雙入對，也買了一輛高達200多萬的BMW新車給她，對其寵愛有加。

▲▼狠殺包養男！酒店妹「想喝夢婆湯」超諷刺　雙帳號被起底。（圖／翻攝當事人臉書）

今年10月8日，張男跟朋友在吃飯時，林女突然出現，最後跟張男牽手離開；同月15日，張男去鹿港後失蹤，親友報案後警方在監視器畫面發現林女拿著張男的提款卡領出大批現金。

警方指出，有民眾10月29日下午在化縣埔鹽地區東螺溪邊，發現一具水流屍，遺體被大袋子包住，胸前還綁著約40公斤的石塊，再用塑膠繩層層綁好，疑似想讓遺體不被人發現，沉入溪水中。林女被捕到案後，只坦承有跟張男到海邊同遊，起口角衝突，同行的友人挺身而出，將張男殺死，並將他棄屍，其餘的不願意多說，而林女目前已經遭到收押，其父母、弟弟也疑似涉案，因此檢方也已經向法院聲請羈押。

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