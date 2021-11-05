獨／鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌喊：宜軒我愛妳　連千毅快崩潰

記者陳雕文／綜合報導

網紅鄧佳華3日上傳自拍影片，語氣哀傷說：「宜軒（MOMO親子台的香草姐姐），我想知道你是如何看待我的」悲從中來落淚！4日深夜上傳新影片，他再度以悲傷BGM作為基底，以要死不活的姿態喊著「宜軒」並狂賞自己巴掌，最後對鏡頭以氣音說，「宜軒…我…愛…妳」，老闆連千毅的拳頭握緊，血壓再度飆升。

▲鄧佳華一邊喊宜軒的名字，一邊搧自己巴掌道歉。（圖／經紀人布丁授權提供）

據了解，鄧佳華因為近期的失控，讓老闆連千毅火大開罵，但狀況一直不見改善，後來鄧佳華跑去跟經紀人布丁討論，「我想好好道個歉，但該怎麼辦」，後來決定再拍一段影片，希望社會大眾以及香草姐姐宜軒能看見。

原本布丁以為是正式的、正常的影片，殊不知鄧佳華又出怪招，拍了4分多鐘的道歉影片裡，他喊了19次「宜軒」，又搧了自己7個響亮巴掌，最後又把招牌門牙貼近鏡頭，以氣音說「宜軒…我…愛…妳…」布丁看完傻眼，隨後笑翻。

▲鄧佳華再影片結尾又貼近鏡頭喊「宜軒我愛妳」，經紀人布丁跟老闆連千毅都看傻了。（圖／經紀人布丁授權提供）

布丁解釋，「鄧佳華是那種需要很多時間思考，才會知道自己做錯的人，而巴掌事真打，他不至於作假，畢竟他沒有那麼會思考，所以我相信他是真心想道歉」。

面對鄧佳華的失控行徑，連千毅表示，「香草姐姐的經紀公司都打來關切，問我可否不要再讓鄧佳華提到香草姐姐了，早就請他別再打擾，結果他又一直搞些有的沒的，還自拍影片哭哭啼啼！我真的會氣死，然後台北警方也打來關心，怕鄧佳華真的去自焚」，如今又看到鄧佳華面對鏡頭狂喊香草姐姐的本名…然後再告白一次！讓連千毅快崩潰，不禁感嘆「這個年輕人真的太誇張了」。