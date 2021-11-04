▲顏清標、周玉蔻。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨台中第二選區立委補選候選人林靜儀曾說「該選區選舉要穿防彈背心」，遭顏清標駁斥「誰穿過」。然而，曾與顏清標兒子顏寬恒一同競選的民進黨台中市議員陳世凱坦言，警政署收到情資要求他穿防彈背心。對此，周玉蔻痛批，顏清標媽祖腳下說謊。

陳世凱接受《民視》專訪時表示，當時因為選情嚴峻，也是顏家第一次遇到很危急的選舉，因此，當時警政署請警察局配發防彈背心給他，並建議他車隊遊行和掃街拜票的時候，一定要穿著防彈背心才可以出去，對方告訴他有收到一些情資，希望他能穿防彈背心，接近選舉的時候只要車隊遊行，他都有穿防彈背心。

▲陳世凱。（圖／ETtoday資料照）



陳世凱提到，個人沒收到情資，是警政署有聽到消息，才要求他要穿防彈背心才能出去，那時候整個選舉氣氛非常緊張，不只他穿，有一些選舉志工也有接到關切電話讓他們非常緊張，而他選擇不炒作這個議題，很擔心志工知道他穿防彈背心掃街的話，或許還真的沒志工會想跟他出去拜票掃街，當時他沒炒作這個議題，沒人知道，是顏清標前幾天說誰選舉穿防彈背心引發討論，他才被身邊的朋友問起此事。

對此，連日批評顏清標綁架媽祖的周玉蔻4日在臉書表示，顏清標媽祖腳下說謊，被2013年和他兒子對壘爭戰立委補選仗的當事人陳世凱活生生揭穿了！當時，是馬政府執政的警政署擔心抵擋不了顏家惡勢力、無法保證陳世凱人身安全，苦勸陳世凱穿上防彈背心，「不寒而慄！顏清標竟敢爭眼說瞎話？！踹共！道歉！不老實的顏清標，挾持媽祖22年，如今又抱著爸寶兒子勒索國民黨！朱立倫活該！冬瓜標誆騙媽祖信徒！道歉」