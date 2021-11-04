　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳世凱證實穿防彈背心選舉　周玉蔻批顏清標：媽祖腳下說謊

▲▼顏清標、周玉蔻。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

▲顏清標、周玉蔻。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨台中第二選區立委補選候選人林靜儀曾說「該選區選舉要穿防彈背心」，遭顏清標駁斥「誰穿過」。然而，曾與顏清標兒子顏寬恒一同競選的民進黨台中市議員陳世凱坦言，警政署收到情資要求他穿防彈背心。對此，周玉蔻痛批，顏清標媽祖腳下說謊。

陳世凱接受《民視》專訪時表示，當時因為選情嚴峻，也是顏家第一次遇到很危急的選舉，因此，當時警政署請警察局配發防彈背心給他，並建議他車隊遊行和掃街拜票的時候，一定要穿著防彈背心才可以出去，對方告訴他有收到一些情資，希望他能穿防彈背心，接近選舉的時候只要車隊遊行，他都有穿防彈背心。

▲陳世凱。（圖／ETtoday資料照）

▲陳世凱。（圖／ETtoday資料照）

陳世凱提到，個人沒收到情資，是警政署有聽到消息，才要求他要穿防彈背心才能出去，那時候整個選舉氣氛非常緊張，不只他穿，有一些選舉志工也有接到關切電話讓他們非常緊張，而他選擇不炒作這個議題，很擔心志工知道他穿防彈背心掃街的話，或許還真的沒志工會想跟他出去拜票掃街，當時他沒炒作這個議題，沒人知道，是顏清標前幾天說誰選舉穿防彈背心引發討論，他才被身邊的朋友問起此事。

對此，連日批評顏清標綁架媽祖的周玉蔻4日在臉書表示，顏清標媽祖腳下說謊，被2013年和他兒子對壘爭戰立委補選仗的當事人陳世凱活生生揭穿了！當時，是馬政府執政的警政署擔心抵擋不了顏家惡勢力、無法保證陳世凱人身安全，苦勸陳世凱穿上防彈背心，「不寒而慄！顏清標竟敢爭眼說瞎話？！踹共！道歉！不老實的顏清標，挾持媽祖22年，如今又抱著爸寶兒子勒索國民黨！朱立倫活該！冬瓜標誆騙媽祖信徒！道歉」

►馬卡龍色的鍋子7件組才949元！

ET快訊
鳳梨友女兒昏迷前照片曝！　「整個臉都腫了」
全台最強運號碼！　加碼券4週全中「爽拿3000」
初雪可能時間曝！下周「暴跌10度↑」　這2天最冷探12°C
父母、弟全聲押！　蛇蠍酒店妹「一家背景」曝
男友幫還債窮到啃吐司　她卻「躺別人身下」綠爆他
10F墜下「狂尖叫」慘亡　嘉義女身分曝光
基本工資調漲配套拍板！　9、10月營收年減二成可補貼
小三狂啪人夫14次！　完事跩嗆正宮：他吃我下面
快訊／屏東88人錯打AZ　8民眾掛急診「病況曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

疫苗施打進度再加速　蘇貞昌：盼12月中第二劑覆蓋率達6成

林靜儀昔出訪美國拚到「歪腰」　李俊俋揭願意征戰補選關鍵原因

反萊豬公投阻礙台加入國際組織？　蔡壁如轟：執政黨思覺失調

為基捷互槓！柯文哲再嗆林右昌牽拖　秦慧珠：你又嘴賤忍不住回嘴

快訊 ／ 政院拍板薪資補貼「60萬人受惠」　動用就安基金35億

本土社團籲以台灣之名加入CPTPP　「不需自貶台澎金馬」

江啟臣50歲還願意接受教召　陳明通：全國人民應該看齊

電動車族有福了！　行政院拍板免牌照稅「延至2025年底」

揚言大巨蛋「契約沒有重訂」　柯文哲：北市府不會發使用執照

行政院拍板基本工資調漲配套　9月、10月營收年減二成可補貼

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

大白鵝搖頭晃腦逛苗栗大街！ 「警匪追逐」一張塑膠椅制伏

未用兒童剪刀...女童手伸碗遭誤剪　父母控保母粗心！心疼手指有缺損

疫苗施打進度再加速　蘇貞昌：盼12月中第二劑覆蓋率達6成

林靜儀昔出訪美國拚到「歪腰」　李俊俋揭願意征戰補選關鍵原因

反萊豬公投阻礙台加入國際組織？　蔡壁如轟：執政黨思覺失調

為基捷互槓！柯文哲再嗆林右昌牽拖　秦慧珠：你又嘴賤忍不住回嘴

快訊 ／ 政院拍板薪資補貼「60萬人受惠」　動用就安基金35億

本土社團籲以台灣之名加入CPTPP　「不需自貶台澎金馬」

江啟臣50歲還願意接受教召　陳明通：全國人民應該看齊

電動車族有福了！　行政院拍板免牌照稅「延至2025年底」

揚言大巨蛋「契約沒有重訂」　柯文哲：北市府不會發使用執照

行政院拍板基本工資調漲配套　9月、10月營收年減二成可補貼

朴有天弟涉吸大麻「5天前還在直播」惦記：別擔心我　韓網罵爆

臨死前正在自拍！老公「轉頭5秒」發現妻子消失　墜30m懸崖身亡

疫苗施打進度再加速　蘇貞昌：盼12月中第二劑覆蓋率達6成

林靜儀昔出訪美國拚到「歪腰」　李俊俋揭願意征戰補選關鍵原因

全國運拿兩金！臺中電競嘉年華緊接登場　盧秀燕：打造電競酷城市

美5～11歲童打BNT！台灣跟進？前台大醫曝「心肌炎追蹤」給答案

驚悚畫面曝！公車轉彎YouBike捲底盤　視覺死角闖禍單車男斷腿

2021富比士中國內地富豪榜揭曉　鍾睒睒擠下馬雲首度登頂

反萊豬公投阻礙台加入國際組織？　蔡壁如轟：執政黨思覺失調

《天堂W》伺服器還是爆…開服首日排隊潮湧現　紅變課長瘋狂出爐

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

政治熱門新聞

快訊／迎戰「女版3Q」林靜儀　國民黨將派顏寬恒出戰

柯文哲「無視」監視器畫面曝光　網看完嗆爆呱吉：雙標打臉自己

綠營被她正到暴動！超仙正妹身分曝光

基本工資配套今拍板　月薪族半年領6千

綠2022人選「黨主席掌握19席」　他轟蔡英文：何德何能敢獨裁？

六都最胖城市曝光！黃偉哲回應了

民進黨2022提名條例4重點完整看

周玉蔻揭顏家推動「刪Q」內幕：顏清標憂鎮瀾宮董事長職被拔掉

三張圖搞懂為什麼公投要綁大選　國民黨：投票是民主國家典範

基本工資調漲配套　9月、10月營收年減二成可補貼

人物側寫／蔡英文認證「有俠氣」　林靜儀被封女戰神

快訊／北市全面禁止電子煙、加熱菸　禁菸場所使用最高罰1萬

政院推動物價穩定措施　明年3月底前電價凍漲

「女版陳柏惟無誤」　他爆：林靜儀請假8次有6次在政論節目

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／嘉義女「尖叫1秒」10樓墜地！目擊者嚇傻狂飆髒話

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

外送員急著關電梯　婦被夾住拖行慘死

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

木曜女神「無故爽約通告」挨轟！　直播找不到人

最後一波你中獎了嗎？動滋券幸運號出爐

下體痛爆！醫驚見「膀胱以下一片空白」　他羞喊：想討好女友

女星片場疑中邪失蹤「成10大懸案」！消失14年近況曝

聖結石辦「特殊簽證」搬離台灣！旅居捷克原因曝光

《第一爐香》票房慘　導演：早知道就換角

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

筆記！超商限時1天「咖啡買6送6」

她打2劑BNT「下體狂噴血」！5天後暴斃

理科先生親揭「不回台2原因」！

更多

最夯影音

更多
理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦
外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面