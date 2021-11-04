小三狂啪人夫14次！從台中戰到高雄　完事跩嗆正宮：他還吃我下面

▲蘇女須賠償阿桃10萬元。（圖／示意圖，無關本案／pakutaso）

記者林昱萱／高雄報導

一名女子「阿桃」（化名）與老公「阿傑」（化名）結婚多年，並生有兩個孩子，但老公卻與另名蘇姓女子發生婚外情，而更誇張的是，對方還曾經傳訊息挑釁阿桃，「你老公愛我愛得要死」、「還吃我下面」等。對此，台中地院審理後，判蘇女須賠償阿桃10萬元。

阿桃主張，蘇女明知道自己和阿傑為配偶關係，且兩人還育有未成年子女2人，卻仍是以每月2至3次的頻率，在台中、高雄的摩鐵發生性行為，合計至少發生14次，此舉已經破壞自己婚姻家庭生活、身心受創甚鉅。此外，蘇女還曾經傳訊息挑釁自己，「你不就聖女？哈哈哈那你老公也愛我愛得要死啊」、「還吃我下面、笑死」。

另外，阿傑後來也承認確實有與蘇女發展婚外情，且又有兩人的鹹濕對話截圖得以佐證，讓阿桃認為蘇女一再侵害自己的配偶權，且情節重大，讓自己產生偌大痛苦，因此認為對方應賠償新台幣50萬元。對此，法官認為，阿桃提出對話紀錄、且與老公阿傑2人證述明確，蘇女也未於言詞辯論期日到場，復未提出書狀為聲明或陳述，依照規定視同自認，勘信阿桃的主張為真實。

對此，法官審酌，蘇女與阿傑交往期間發生的親密行為情節，對阿桃之婚姻關係、家庭圓滿造成相當程度破壞，使其受有精神痛苦，佐以兩造財力等一切情狀後，認為蘇女應賠償阿桃10萬元適當。