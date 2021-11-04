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「中蠱」患者5成1是腸胃病　歷史學家打臉神秘蠱毒傳說

▲▼馬陸,毒蟲。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲自古以來的「蠱毒」一說其實不存在。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

實習記者黃品臻／綜合報導

影視劇經常以「蠱毒」為創作題材，但它真的存在嗎？陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，蠱毒一直存在於社會的原因很多，包括古代北方人對南方人的歧視文化、社會底層女性用來保護自己等，甚至有研究分析，自稱中蠱就醫的患者，竟有5成1與胃病或十二指腸潰瘍有關。

于賡哲教授分享，隋朝巢元方編撰的《諸病源候論》中記載，養蠱是將不同種類的毒蟲（俗稱百毒）放在一個大容器內，讓牠們互咬，最後活著的那隻就是「蠱蟲」；《隋書·地理志下》也寫出蠱蟲的用法，「使人食之入腹，蠱食其人五臟。人死則其產業移入蠱主之家」，這就是蠱毒。

于賡哲教授提到，養蠱的故事最早在先秦時代就有，且東漢時期著名的「杯弓蛇影」故事就和蠱毒有關，而蠱毒一說其實源於大陸北方，然而隨著時間流逝，卻變成了南方的「特產」，其主要原因是南方人自古就善於使用毒藥，諸如見血封喉樹、蟾蜍毒素等都確實存在，因此蠱毒容易被稱為是南方人擅長的技術。

另外由於南方地方病較多，北方人來到南方染病後，就指責是南方人下蠱，加上歷史上幾次蓄蠱地區的轉移，都正巧碰上人口大型遷移的時間，流言傳來傳去的情況下，南方就成為蓄蠱的大宗地區，一直流傳至今。

此外，社會底層的人也容易被稱為蓄蠱之人，特別是在古代社會中地位較低的女性，其中又以寡婦最常被冠上這種稱號，但有些人為了避免不被欺負，於是將計就計默認自己蓄蠱，將謠言變成保護自己的手段。

一直到現代，大陸有許多西南地區的村寨仍流傳著蓄蠱一說，但蠱毒真的存在嗎？中山大學鄧啟耀教授撰寫的《中國巫蠱考察》指出，他曾在雲南地區接觸到一位醫生，對方從醫期間先後遇過49例自稱中了蠱毒的患者，然而經過檢查發現，其中4例為肺結核、2例為風濕性心臟病、4例胃癌晚期、1例肝硬化、6例重症肝炎、14例胃或十二指腸潰瘍、2例慢性胃炎、1例腎炎、6例腸脹氣、9例胃功能紊亂，都是現代醫學可以明確診斷的病例。

于賡哲教授認為，蠱毒本身並不神秘，也沒有任何科學證據能夠證明其存在，而它之所以一直在社會上流傳的原因有4點，第一是陰謀論的支持；第二是歧視文化的存在；第三是女性用來保護自己的工具；最後則是網路時代用來製造旅遊的賣點。

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