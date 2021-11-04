2022民進黨提名4重點　蔡英文徵召六都市長、議員設政二代條款

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

備戰2022地方選舉，民進黨中執會3日通過「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」和「2022年直轄市議員提名特別條例」草案，規定僅有民進黨執政屆滿的基隆市、新竹市、屏東縣將辦理初選，其他包含六都、爭取連任、非執政縣市均為徵召提名人選，將送下周民進黨全代會通過。《東森新媒體ETtoday》整理2022年民進黨對縣市首長和直轄市議員提名規定4大重點。

重點一：六都由身兼民進黨主席的總統蔡英文徵召

提名特別條例規定，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等六都直轄市長提名，由主席依徵召辦法提名，經中央執行委員會通過後徵召，其徵召辦法由中央執行委員會另訂定之。

重點二：非直轄縣市分3類辦理，僅基隆市、新竹市、屏東縣辦初選

提名特別條例規定，嘉義縣屬於民進黨執政任期尚未屆滿的縣市，由蔡英文提名經中執會通過後徵召；基隆市、新竹市、屏東縣屬於執政任期屆滿縣市，依「公職候選人提名條例」規定辦理提名初選；至於其他14個非直轄縣市，經選對會徵詢、協調後產生單一適當人選，由蔡英文提名經中執會通過後徵召。

重點三：直轄市議員候選人依「公職候選人提名條例」規定辦理黨內初選，登記後採民意調查方式產生

重點四：直轄市議員提名增加新人加權機制、明定政二代排除條款

比照「民進黨2018年直轄市議員提名特別條例」規定，「2022年直轄市議員提名特別條例」規定，為鼓勵新人參與提名初選，登記提名初選候選人為新人者，其民調積分乘以1.1倍計算；新人又為青年或新住民者，其民調積分則乘以1.2倍計算；其餘依第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法及執行要點辦理。

此外，條例也包含政二代排除條款，規定現任或曾任總統、副總統、立法委員、直轄市長、縣市長、直轄市議員、直轄市山地原住民區長之配偶、三親等內親屬，其參選選區與所列公職所屬選區相同或部分重疊者，不列入民調加權範圍。

▲民進黨秘書長林錫耀3日說明提名機制。（圖／記者林敬旻攝）