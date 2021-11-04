秋天上山一遊　大雪山八仙山2遊樂區祭五倍券多項優惠

▲八仙山、大雪山祭五倍券好康，歡迎民眾上山一遊。圖為八仙山步道群。（圖／東勢林管處提供）

記者李忠憲／台中報導

東勢林區管理處配合政府發放五倍券，4日宣布和平區大雪山、八仙山國家森林遊樂區電子門票「全票買一送一」，並祭出現場購票均一價免停車費等多項五倍券優惠。林管處表示，遊樂區已取消人流管制，目前正值最適合旅遊的秋天，歡迎民眾一遊，可脫下口罩享受取之不盡的芬多精，消除疫情以來的疲累與緊繃情緒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼大雪山雲海。（圖／東勢林管處提供）

東勢林管處表示，優惠直到2022年4月，包括一、大雪山及八仙山國家森林遊樂區電子門票全票買一送一，贈送的門票可使用至2022年12月31日，入園免停車費。二、持振興五倍券現場購買門票享平假日均一價，入園免停車費。三、持振興五倍券支付大雪山國家森林遊樂區住宿，雙人房折抵 200 元、四人房以上均折抵 400 元。四、參加本處策略聯盟旅行社(原森旅行社、雄獅旅行社、星斗雲國際旅行社及太平洋旅行社)推出的森林旅遊遊程，可免費獲得在地農特產品。

五、參加與本處合作具環保標章旅行社(原森及雄獅旅行社)推出的綠色旅遊遊程景點包含大雪山或八仙山國家森林遊樂區，即可獲得環保集點點數2萬點(等值新台幣200元)。六、至八仙山國家森林遊樂區台中商旅八仙山莊持振興五倍券消費1000元，即贈送2張200元面額之台中商旅相關企業消費抵用券。七、至2022年12月底持玉山銀行公務人員國民旅遊卡至八仙山及大雪山國家森林遊樂區當日累積消費3500元以上，贈送瑞士國鐵側背包乙個(數量有限送完為止)。

林管處說，秋日的森林風景浪漫迷人，大雪山有壯麗雲海及絢麗多彩的美麗晚霞，接續展露紅葉的台灣紅榨槭及青楓，讓林間頓時換上秋日新裝，八仙山則有平易近人的優閒步道，在谷關溫泉的洗禮後，享受著療癒式的森林浴，定會讓你身暢心舒，歡迎現在就來大雪山及八仙山國家森林遊樂區，享受美好的大自然生態之旅。

【更多新聞】

►疫情賣不掉花枝丸過期1年 水產老闆改標賣888盒下場慘

►單親媽養2子拿不到扶養費 臉書公開前夫照要錢遭判刑

►貨車超載撞死阿嬤案情大逆轉 衰駕駛無肇責成功保住駕照