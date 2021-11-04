全台最強運「加倍券拿3000元」　本尊現身！她崩潰+1：超悲慘

▲抽四周抽到加碼券，但幸運兒卻笑不出來。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

統計此四波七大加碼中，天選神人就是「771」，分別可拿動滋券、國旅券、地方創生券和i原券，3000元超狂落袋。而「71」的民眾也幸運不已，與前者只差了地方創生券，如今卻有「幸運兒」現身哀號，「大家都說超幸運的，但只有我自己覺得超悲慘！」

今（4）日早上抽出最後一波動滋券，獎號為身分證末2碼為「30、03、51、88」，面額為500元，11月1日起就可以開始抵用，使用範圍：各類運動健身課程、運動場館、路跑活動，登山活動，以及觀看中華職棒、職籃賽事等，但購買運動用品並不在此範圍。

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統計七大加碼券的「天選之人」，其中就以「771」最強運，而「71」民眾也位居亞軍，可拿500元動滋券（第一週）、1000元國旅券（第二週）、1000元i原券、600元藝FUN紙本券（第四週），但遊戲規則單週只能中一種，等於i原券與藝FUN券只能取一，最高有2500元入袋。

▲天選神人一圖秒懂。（圖／吾言少女）



正當一票邊緣人羨慕不已時，一位自稱是「71」的網友崩潰了，他現身臉書《爆怨公社》討拍，這次五倍券加碼，「71」這兩個數字重複出現好幾次，大家都說超幸運的，「但只有我自己覺得超悲慘！」

原PO說，當初並沒有勾選國旅券、i原券，而藝FUN紙只有數位資格，卻中了紙本券，因此等於只中了動滋券，不料一查該券的使用規則，讓原PO又陷入崩潰了，「本以為可以拿去買球鞋，結果今年改成只能拿去看比賽或運動用，這對我來說根本完全用不到啊！所以算起來，我應該比那些沒中獎的人運氣更差吧，#很悶 #完全沒賭運。」

底下網友回應，「72的我，無言了」、「我一家六口，有2個中獎（72和381），其餘4人都摃龜，我的65被強迫選數位，結果開出紙本，這樣也說65有中，不是邊緣人，幸好我家的381要捐給我安慰獎，農遊劵彌補我氣憤的心，不然真的想巴死那個想出這種爛抽獎方法的王X蛋」。

留言串中，也釣出「771」網友也討拍直呼，「我771，總共中了5張，結果只能領國旅券，其他不是沒勾選就是選數位中紙本，當初就是以為只能勾選4個」。

▼強運神人「771」與「71」現身！（圖／翻攝爆怨公社）