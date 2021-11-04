忘不掉？12星座分手後「關注前任」動機曝光

▲分手後還會默默關注前任，透過社群了解你的近況。（圖／Unsplash）

生活中心／綜合報導

即使分手了，你是否還會想關注曾經的愛人，有些人分手後切斷所有聯繫方式，有些人分手後還是默默關心對方，12星座分手後如果還關注前任，據《星座好朋友》網站分析，主要有以下心態，甚至有可能是忘不掉你，想挽回，一起來看看吧！

牡羊座：過好自己比較重要

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牡羊個性坦率直接，既然分手就要分乾脆，分手後再去打聽前任的消息，基本上就是很沒意義的行為，有那個時間關心別人過得怎樣，不如好好把自己的人生過得更好。

金牛座：會偷偷看你的動態

溫吞的金牛比較重感情，對他們來說畢竟真真切切愛過，短時間內真的很難說放手就放手，雖然他們不會表現很明顯，但可能夜深人靜時還在偷看你的動態，想知道現在的你過得好不好。

雙子座：不想知道你好不好

雙子不太會去關心前任之後的生活，畢竟兩人的感情已經都過去了，他們也不會耿耿於懷，至於前任分手到底過得好不好，雙子也真的不太想知道。

巨蟹座：還是會默默關心你

巨蟹很念舊，就算彼此早就分手很多年，他們還是會默默的關心你，看看你的動態偶而跟你說幾句話，再怎麼說你曾經對他來說很重要，想知道你過得好不好也是理所當然。

獅子座：你怎樣不關我的事

獅子選擇分手基本上是不會回頭的，他們從來不會為自己的決定感到後悔，就算有一絲不捨還是會逼著自己往前，反正你和他就是過去式，現在的你生活過得好不好，對獅子來說都不關他們的事。

處女座：有事沒事會看一下

處女決定分手會狠心離開，這不代表處女永遠不再關心你，其實他們心裡還是非常重感情的，有事沒事還是會看一下你的消息，但是不會有其他感覺和想法。

天秤座：比較心理想看一下

天秤分手後會想知道前任消息，其實並不是因為他們無法放下，只是出於本身的比較心理作祟，所以忍不住想知道你過得好不好，即使內心早就對你沒有愛了，還是會好奇想了解你的消息。

天蠍座：把你當成競爭對手

天蠍分手依然會關注前任動態，但這並不代表他們放不下，很可能是把你當成競爭對手，不停的想跟你較勁誰過得比較好，他們就是因為不准自己輸給你，所以才一直關注著你的消息罷了。

射手座：根本不會在意那些

射手個性樂觀，不會去關注前任消息，對他們來說過開心最重要，沒事去看前任動態自找麻煩，射手根本沒興趣打聽你的消息，反正知道了也只會影響自己心情，他們真的不在乎你過得好不好。

魔羯座：彼此不過是陌生人

魔羯面對感情依舊特別理性，對他們來說分手就是結束了，所以根本沒必要打聽你的消息，既然都分手了就是不相干的人，就算哪天在路上不小心巧遇，對魔羯來說也不過只是陌生人。

水瓶座：你的消息聽聽而已

水瓶不會特別去關注前任消息，也不會刻意避開前任的消息，就算朋友無意間提起你的近況，對他們來說也只是無傷大雅的八卦，單純就是聽聽就好也沒什麼，既然都放下了也不會有情緒起伏。

雙魚座：忍不住打聽你消息

對多情的雙魚來說，想要真正切割一段感情，並不是件容易的事，就算分手心裡還是會有一些留戀，所以他們總是忍不住打聽前任消息，想知道沒有他的你過得好不好，如果你過得比他們更好，雙魚又會一個人默默黯然神傷。