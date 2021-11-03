空中前進指揮所進駐外交部頂樓　指管國慶機隊分秒不差

軍聞社／記者周昇煒臺北電

雙十國慶大會時，有一個任務編組單位進駐外交部頂樓的制高點，負責掌管所有任務機的起飛及機務情況，以及空中的航線、通過各管制點的時間、現場天氣與高空風等，確保各機隊都能順利、依時完成任務，它就是「空中前進指揮所(ACT)」。

今年度配合國慶儀程，國軍計有國旗機隊、旋翼機機隊、慢速機機隊、快速機機隊及雷虎小組等各型機通過府前上空，在機隊的安排上，依序為旋翼機、慢速機及快速機，最重要的考量就是飛機的「速度」，空中前進指揮所管制長林上校表示，讓速度慢的機隊優先進場，可以讓他們有足夠的時間可以做隊形及航線的修正。

林上校進一步表示，因為後方機隊速度快，若是前方機隊還沒有脫離空域，後方機隊快速接近，就可能造成空中的碰撞或飛安，所以空中前進指揮所在旋翼機機隊與慢速機機隊之間，設有90秒的安全距離，同樣的，在慢速機機隊與快速機機隊之間，也保持90秒的間隔，就是希望「用時間換取空間」，讓各機隊都能順利完成任務。

此外，空中前進指揮所還有一位主計畫官，負責利用無線電與府前任務管制人員確認儀程進展，如果儀程提早或延宕，就會立即通知管制長，由管制長與空中任務機領隊通聯，讓任務機能在待命航線上隨時調整進場時間，確保儀程順利。

在國慶展演任務中，國軍的空地勤官兵相互配合、靈活指管，才能順利完成中華民國110年國慶空中兵力編隊飛行任務，向世界展現國軍的自信與驕傲。