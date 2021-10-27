解放軍演練登島作戰？　「武直-10」首度現身擾台機隊　

▲武直10機首度加入共機擾台機隊。（圖／國防部提供）



記者林彥臣／綜合報導

國防部26日公布共機動態，共有7架次於日間擾台，其中最值得注意的是「武直-10攻擊直升機」與「米-17直升機」首度現身，可以合理的推測這次擾台行動，還新增演練了水面兵力投射、登島作戰等科目，與先前的擾台機隊的目的並不完全相同。

國防部共機動態指出，有7架次共機於日間擾台，包括：運-8指通機1架次、運-8技偵機1架次、運-8遠干機1架次、殲-16機2架次、米17機1架次，以及武直-10機1架次。

▲米-17直升機可搭載40人。（圖／國防部提供）



武直-10直升機，又稱霹靂火，是攻擊型直升機，為中共解放軍陸軍航空兵的中型武裝直升機，主要任務為戰場火力支援，米-17直升機屬於運輸、多用途直升機，可搭載40人或4噸物資。

據了解，解放軍演練登島最有可能模擬的對象，反而不是台灣本島或金門、馬祖，而是易守難攻，但是最具有戰略意義的東沙島。

▲東沙島地處台灣海峽與巴士海峽的十字路口，戰略位置非常重要。（圖／摘自高雄市水利局網頁）



由於東沙島正好位處台灣海峽與巴士海峽之間的十字路口，加上台灣與中國相比，距離東沙更遠，如果被解放軍攻佔救援更困難，而且一旦被攻佔將會轉移美軍在南海施加的壓力，所以解放軍對於東沙重視的程度，反而高過台灣本島。

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