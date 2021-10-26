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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

空運隊連3年執行吊掛　關鍵壓繩手助攻國旗面展開飄揚

軍聞社／記者莊家宏臺北電

「有多久沒有看見巨幅國旗飄揚在空中，心裡頭熱血澎湃了呢」，民國110年國慶大會已圓滿落幕，慶祝活動中最吸睛的就是國人歡唱國歌時，CH-47SD運輸直升機吊掛巨幅國旗，在攻擊直升機的護衛下，通過總統府前上空，凝聚國人向心，共同歡慶雙十國慶。

陸航空運作戰隊在災害防救時吊掛山貓、怪手、水袋；在戰備訓練時吊掛航材。而在國家一年一度的重大日子「國慶日」，空運隊已連續三年參與巨幅國旗吊掛任務，從108、109年吊掛8公尺乘12公尺的國旗放大至今年12公尺乘18公尺，不僅吊繩加長，配重方面也重達1800磅，對於空、地勤人員都是新的挑戰。

空運隊分隊長陳中校表示，國旗由軍備局209廠傘製所製作完成後，該隊就先在歸仁基地實施旗幟的航測，藉由搜集飛行測試的數據，驗證國旗的受風程度。國旗從地面緩緩升空到展開飄揚，並通過總統府上空配合國歌領唱，整個過程考驗飛行員的編隊技術，「我們歷經兩個月的組合訓練，不斷反覆練習，為的就是將最完美的隊型展現在國人面前。」陳中校說，身為分隊長，能與單位空地勤及保修人員並肩作戰，發揮所長，達成任務，心裡非常感動與榮耀。

負責地面國旗吊掛任務的施士官長則指出，因應今年國旗旗面加大，他們必須調整配重綑綁、打包及吊掛組合訓練等作業程序，其中最難的就是吊掛過程當中，面對飛機的下洗氣流，容易造成國旗面翻轉，因此編組上安排四位壓繩手，實施壓旗，待飛機起飛後，壓繩手陸續撤離，再由第五位解繩手，拉開解脫繩，使國旗面順利的展開，最終才能使吊掛任務圓滿達成。

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