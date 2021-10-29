美軍駐台協訓部隊「特戰合作組」曝光　今年起常駐

記者黃翊婷／綜合報導

總統蔡英文26日接受《美國有線電視新聞網》（CNN）專訪，首度證實美軍在台訓練。有權威管道透露，這批駐台美軍是台美雙方今年首度合作實施的「特戰合作組」，由10位美軍特戰小組官兵組成，每半年一個梯次，目的是要協助各軍種的特戰部隊提升戰力。

▲美國陸軍特種部隊。（示意圖／翻攝自美國特種部隊官網）

蔡英文是數十年來第一位承認美軍為訓練目的駐台的總統，雖然專訪中並未透露駐台美軍人數，但還是掀起國內外關注。蔡英文表示，若台灣遭受來自中國的攻擊，她相信美國及其他區域民主夥伴將會伸出援手，「台灣並不孤單，因為我們是民主國家，我們尊重自由、熱愛和平，與本地區大多數國家共享價值觀，並且在地理上具有戰略重要性。」

至於這批被證實的駐台美軍究竟是怎麼樣的部隊，有權威管道向《聯合新聞網》披露，這是台美雙方今年首度合作實施的「特戰合作組」，每隊約由10名具備各種軍事專長的官兵組成，領隊為少校，每半年一個梯次，今年第一梯次已在年初抵台，主要傳授我方海軍陸戰隊特戰突擊艇戰技，當時是以「專家交流」名義來往，之後應該會成為美軍在台的常駐部隊。

▲蔡英文在CNN專訪中證實美軍在台訓練。（資料照／記者李毓康攝）

不過，美軍駐台消息曝光之後，國防部28日晚間隨即證實，有2架次共機進入我西南空域。而對於蔡英文直言台灣目前最大的威脅來自中國，民進黨國際部主任、立委羅致政分析，蔡英文首度證實美軍駐台，史無前例地明確證實美軍與台灣的軍事合作關係，而不是所謂軍售而已，並藉此讓世界知道，台美是緊密合作的關係，「我們應該成為中國大陸是否動武的關鍵因素」，否則台灣一天到晚講中方對台怎樣怎樣，好像被中國制約，應該反過來講，若中國發動對台攻擊，台灣也與各國有軍事合作，要讓台灣成為中國考量的因素。

羅致政表示，從蔡英文受訪的時間點來分析，近期全世界幾乎都聚焦在台海區域局勢，總統此時提出自身對區域的看法和評估，以中華民國總統身份表達台灣觀點，是非常重要的，代表說明台灣如何看這個局勢發展，以及我方的政策和態度是什麼。

民進黨立委趙天麟也提到，蔡英文不斷提醒台灣周邊局勢越來越緊張，中國對台威脅持續，每天都在增加，並呼籲盟友認真思考，要如何協助台灣因應作為，順便宣導捍衛台灣的決心。

趙天麟說，蔡英文的說法是呼應美國、澳洲、加拿大、歐洲多國元首的說法和憂慮，希望中國國家主席習近平要了解，中國雖然崛起了，但是全世界不是只能聽中國一個獨裁政權的獨裁者一人的所言所行，且其所言所行已經造成全世界區域極度緊張，對中國只有百害而無一利。