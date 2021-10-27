中科院「軍用動力外骨骼」　搬運砲彈省力提升作戰效率

軍聞社／記者周力行臺北26日電

國防部26日召開例行記者會，由國家中山科學研究院說明「軍用動力外骨骼系統」研發與應用；計畫主持人任國光博士表示，記者會所展示的下肢型動力外骨骼（膝關節），未來可應用於戰場上砲彈之彈藥搬運、重武器操作、傷患救助等，有效節省操作人力，提升作戰效率。

記者會上午於博愛營區舉行，由國防部發言人史順文少將主持，邀請中科院軍用動力外骨骼計畫主持人任國光博士與會說明。

任博士指出，中科院擔負國軍新式武器裝備自主開發的重任，在研發新式飛彈火箭武器的同時，對於如何「提升我國國軍之戰場效率、減輕單兵戰場體力負擔」，保持高度重視。因此積極參考國外軍事最新科技趨勢，並參考我國軍事應用情境與需求，如國軍的單兵負重因攜行裝備越來越多而越重，是否可透過科技減輕負擔，或者是砲兵、後勤補給仍需大量人力及體力來搬運，是否可透過裝備增加效率並減輕負荷，這些問題引發中科院提出軍用外骨骼研究的想法。

任博士進一步指出，中科院軍用外骨骼針對肌耐力增強型在國防、工業等應用情境，規劃「肌耐力增強型動力外骨骼系統關鍵技術研製」。四年設計總目標規格為系統總重量小於24公斤，系統酬載40至100公斤裝備，系統熱插拔續航力大於6小時，野戰型空載移動速度最高可達時速6公里。

任博士說明，軍用動力外骨骼系統是需穿戴在使用者身上的機械裝置，因此也稱為穿戴式機器人，透過電機或機械致動機構與相關感測器元件等系統，為人類提供各種場域作業或動作的輔助動力，也能根據其使用者肢體活動模式，對其關節動作進行感應和提供額外動力；適用於健康的軍人在戰場上搬運砲彈、重武器操作、傷患救助等，有效節省操作人力，提升作戰效率。

任博士也補充說，該系統為穿戴式裝置，因此需要符合人體靜態尺寸與動態活動範圍，中科院已於109年進行潛在使用者105人次的人體計測調查，並將調查結果進行外骨骼系統客製化設計作業，進行系統結構與綁附裝置作業模擬驗證，後續依據實際作業需求，評估外骨骼系統設計進行各關節匹配程度、關節活動範圍、綁帶舒適性等鬆緊進行調整。此外，根據人體計測實驗，針對國軍不同身高、腰圍的單兵均可適用。

任博士表示，目前在109至110年所研發之軍用動力外骨骼系統，為下肢型動力外骨骼（膝關節），無荷重酬載設計，空載移動速度最高時速6公里，馬達輔助扭力40Nm以上，系統總重小於10公斤，可有效增強步兵肌耐力，完成軍事任務。

任博士也指出，111至112年將持續研製軍用「荷重型」下肢動力外骨骼系統（含膝關節與髖關節），目標可荷重酬載40至100公斤裝備，馬達輔助扭力50Nm以上，系統總重小於24公斤，持續建立相關技術能量及應用經驗。

任博士強調，中科院從技術研發至系統雛型製作驗證，將既有國防科技研發能量轉用於軍民通用技術及產品，全力投入軍用外骨骼系統，透過系統雛型驗證，分別與軍方及產業進行需求者探討、市場趨勢及技術資訊交流。透過政府政策支持與國內產業界搭配合作，未來於國內市場可望成為熱門的新興產業。