理科太太2年前認「曾想過跟老公離婚」！　失控原因曝：他會傻眼

▲理科太太曾想跟老公離婚。（圖／翻攝自聖結石YouTube）

記者施怡妏／綜合報導

百萬YouTuber理科太太在2018年的YouTuber界殺出一條血路，短短87天內就火速竄紅，不過被週刊爆料，一家三口台、美兩地分離近1年，已經和理科先生John展開離婚訴訟，正進行財產分配的調解程序。其實在2019年時，理科太太就透露，「曾想過要跟老公離婚」，當時正經歷產後憂鬱，才萌生此念頭。

理科太太於2019年1月上聖結石的頻道，接受測謊單元，當被問到「結婚到現在，有沒有那麼一刻，想跟老公離婚」時，她尷尬地笑說「有！」讓一旁的聖結石直呼「完了好尷尬。」理科太太也解釋，當時正經歷產後憂鬱，跟先生吵架時，才萌生過離婚念頭，至於吵架內容也已經忘記了，表示只是因為一些大不了的事。

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理科太太更透露，如果理科先生看到這一集的話，一定會超級傻眼，她表示，「因為他是不容許有離婚這件事情」，也笑說「幸好先生聽不太懂（中文）」。然而，當被問到「是否有婆媳問題」時，她則直接回應沒有，更表示婆婆和公公都超愛自己。

▲理科太太離婚。（圖／翻攝自理科太太臉書）

百萬YouTuber理科太太和老公結婚5年，驚傳協議離婚，IG上悄悄撤掉兩人的同框合照，她2020年10月帶兒子返台，老公則繼續留在美國工作，夫妻感情因此出現裂痕，老公不只一次拒絕回台，她多次挽救卻失敗，最後心死提離婚，而經紀人也對此作出回應。

據《鏡週刊》報導，理科太太日前低調現身台北地院新店家事法庭處理離婚事宜，但老公並未現身，只透過視訊參加調解，希望能以和平方式結束婚姻關係，據悉，兩人很長一段日子沒見面，在調解庭上氣氛略微尷尬，目前剩財產分配部分還須討論，最快這個月就會進行2次調解。