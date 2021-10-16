小三熱水燙死媽媽、20年後電鍋砸死爸爸　她的名字成6姊弟夢魘

▲郭富美視力萎縮與丈夫林達生原本感情深厚，被父親抱在懷裡的林作逸最為受寵。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／綜合報導

「這就是矛盾！殺死我父母的她沒判死我覺得符合正義，但她死亡後我反而獲得解脫。」林作逸口中的她，就是破壞父母感情的「小三」李月桂，20年前她以熱水澆淋殺害媽媽，6姊弟們被迫得住進育幼院，不料20年後她又家暴以電鍋砸頭殺死爸爸；林作逸在Podcast節目《我在案發現場》中細述案件真相與成長經歷，還提到李月桂將自己兒子丟出行進中火車導致智能障礙，不料這同父異母的弟弟卻成了父親命案的關鍵破案證人。

現為國小主任、攻讀法律博士學位中的林作逸，出生於8口之家中，上有姊兄，底下還有3個妹妹。而父親林達生除了擔任駕訓班教練外，又和朋友投資開設搬家公司、貨運行等，收入頗豐得以撐起家庭經濟重擔，林作逸從小就將爸爸視為「英雄」，而乖順的他也備受父親寵愛。

至於原本擔任老師的母親郭富美為台東望族後代，因為小時意外跌落鞦韆，後腦有血塊壓迫到視神經，教書不到10年就因為視力退化至失明，不得不提早退休，只能在家中擔任「嚴母」管教孩子起居；不料父親在公司卻結交了小18歲的年輕女子李月桂，多次深夜未歸、孩子的聯絡簿也不簽，讓心思敏銳地母親逐漸察覺到異狀，夫妻爆發口角爭執。

或許母親為顧全大局願意忍氣吞聲，林作逸回憶父親某日竟帶了「阿姨」李月桂返家，這位阿姨稱母親為「大姐」，進入廚房煮飯燒菜，母親也讓出主臥房讓丈夫與阿姨同住。林作逸看著家庭扭曲變形，才國中的他原以為能就此相安無事，不料父親卻因經商失敗，帶阿姨、2位妹妹跑路躲債，失明的母親在他人幫助下，也與其餘孩子入住社會住宅，但林作逸卻從未忘記爸爸的好。

▼小三李月桂住進屋內後，父親與母親也沒停止爭吵。（圖／記者陳豐德翻攝）



直到要國三畢業旅行的前幾天，父親突然獨自返家了，母親原先還開心地以為倦鳥終歸巢，不料父親稱想要東山再起，希望能與母親到台東向老家親友借錢，母親答應搭車前往後，林作逸卻怎樣也聯絡不上他們；直到畢業旅行抵達高雄的飯店，見櫃台留著一張父親的字條「媽媽已經過世，請你到高雄左營海軍醫院太平間」，他嚇得搭上計程車趕抵醫院，只見母親已經蓋上白布，父親則低頭呆坐在椅子上。

「媽媽被燙傷，細菌感染走了！」父親沉默許久說出的一語宛如地動山搖，年輕的林作逸想不透母親過往也曾燙傷過，但從未如此嚴重。當時父親沒有像小孩吐露真相。後來才得知，母親送醫後曾多次向親友、醫護說「是李月桂拿滾燙熱水澆淋我，我還一直求饒『讓我穿衣服、帶我去醫院』」，親屬因此氣得按鈴提告。但父親始終相信李月桂的說法，還花錢替李請律師，她稱是郭富美沐浴時自己意外跌落浴缸中，才會被被熱水燙傷，聽聞求救聲後她才闖入浴室將郭女送醫。

最後法院認定，是因為李月桂借錢遭拒挾怨逞凶，1984年12月16中午趁郭富美在台東住處浴室內洗澡時，闖入以滾燙熱水澆淋郭女全身，造成全身85%至90%重度燙傷，併發敗血症與腎衰竭死亡。而之所以不採信李女辯詞，是因為郭女平日習慣將冷、熱水放入大桶子內，再以勺子澆淋洗澡，不會採沐浴的方式，且浴缸水深僅25公分，就算如李女所說跌落浴缸也不會造成如此均勻、大面積的燙傷，但最後考量李女有將死者送醫急救，判處7年6個月徒刑。

▼母親遭殺害讓林作逸（左下）難以置信，不敢向外人透露家庭狀況。（圖／記者陳豐德翻攝）



母親離世、父親離家，大姊與二哥只能中斷學業打工支撐開銷，訴訟過程中林作逸與哥姊討論，忍痛決定將年幼的三個妹妹送入育幼院，得到更好的照料，自己則苦讀後考上免學費的師專就讀；回想起每次假日探望完妹妹們的不捨，三姐弟都會揪心地在回程車上相擁痛哭，最後他們覺得六個兄弟姐妹就該住在一起，因此仍自願搬進去育幼院，才終於得以團聚。

但林作逸沒料到，被判刑的阿姨經歷2次減刑，刑期竟縮短到1年10個月，出獄回到父親身邊後，甚至還生下了一個同父異母的弟弟。由於李月桂遲遲得不到名分，某次口角後竟在將1歲大的弟弟從行進中的火車丟出，造成弟弟腦傷、智力發展有阻礙，雖然事後真的被父親明媒正娶，但「李月桂」三字成了林家人的夢魘，去探望父親時，林作逸甚至會擔心晚上會被阿姨持刀殺害。

林作逸隱藏著自己內心的傷口，不想讓別人得知自己是犯罪被害人，但20年後的那起命案，又將他已結痂傷口狠狠撕開、踐踏。2004年11月13日凌晨他接到警方電話，說父親已被殺害，他急忙趕到醫院太平間，見到父親遺體上已被蓋上白布，檢察官告訴他父親是被李女酒醉後以電鍋、藥酒瓶猛砸頭部致死，在相驗室內他再次看到了惡夢般的李月桂，她矢口否認殺人，還推託說是中度智能障礙的兒子才是殺人兇手。

▼電鍋被拿來砸林父頭部後嚴重毀損，可見出手力道之兇猛。（圖／記者陳豐德翻攝）



檢警調查，李月桂本身就有輕度智能障礙，案發當時因為飲酒進一步失去控制能力，夫妻時常發生口角；當日李女被丈夫打了臉頰並抓扯頭髮，李女氣憤下將丈夫推倒，並拿電鍋朝丈夫後腦杓猛擊約20下大喊「給你死」，精障兒子見狀連忙將丈夫扶起，李女見電鍋已被砸壞，又持藥酒瓶朝奄奄一息的丈夫頭部攻擊，導致丈夫顱骨骨折、顱內出血死亡。

儘管檢察官求處死刑，但法官最終裁量李月桂審理時有坦承犯行，以及她有精神耗弱的狀況，依法得以減刑，因此判她14年有期徒刑，執行完後還要監護3年來治療。想到阿姨終究有天會出獄，煩惱的林作逸某日接到媒體記者的一通電話跟他說：「李月桂已經病逝在監獄內」，林這些年心中的不安才得以放下，能夠解脫。

▼林家六個孩子住進育幼院內慶生，終於得以團聚。（圖／記者陳豐德翻攝）



思考起對於殺害父母的兇手情感，林作逸認為自己經過時間的沖刷，其實也同情、同理了李月桂，或許她就是個被有婦之夫愛上的女子，只能透過酒精來麻醉自己，加上攻讀法律博士後理解法官判決的緣由，認為儘管阿姨沒判死，也有符合心中的「正義」；但矛盾的是，從小到大對於阿姨的恐懼，直到她真正死亡才得以消除。

林作逸在真實犯罪Podcast節目《我在案發現場》中細述往事，以及成了2起案件的犯罪被害人後，親身經歷台灣被害人保護制度的演進。他還提到其實最矛盾的是對於父親的情感，從小將爸爸視為英雄，但爸爸卻背叛了母親、支持阿姨「母親自己在浴室跌倒燙傷」的說法，即便有些家人對他從此怨懟，但只要父親生活費不夠來討要，他在經濟範圍允許內也不曾拒絕，盡力做好為人子女本分。

愛與恨交織的情感長年來不斷捆擾著林作逸，直到父親離世後，林作逸才選擇原諒，並寫了一段祭文名為《父親 - 難以啟齒的痛》，在告別式中親自讀出後，才逐漸與自己和解，並且以自己過往的經歷，倡議犯罪被害者權益應受保護，藉此尋求內心傷痛的「超脫」。訪談中，林作逸還提及父親被殺害前幾個月，爸爸曾坐著輪椅出現在家門口，當時爸爸被阿姨打到一度腦中風，求著林作逸要申請家暴保護令，但他沒想到……

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▼林達生與長大後的兒女、女婿合照，林作逸（後排右三）對父親的情感相當複雜。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼兒時林作逸（左二）與姊妹們合照。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼林作逸說父親頭七當天與妻子有感受到他回來探望孫女。（圖／記者陳豐德翻攝）



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