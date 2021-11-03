下週冷空氣直逼大陸冷氣團　急凍三天探12度？氣象局給答案

▲氣象局預估下週一開始北部轉濕冷。（圖／記者季相儒攝）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，下週一（11/8）起受到東北季風增強影響， 中部以北至花蓮氣溫大降。預報員林定宜表示，預計週一中部以北至花東平地低溫約15至16度，週一夜間至下週二、週三（11/9、11/10）最冷，預計北部空曠地區和沿海有機會下探14度，強度直逼大陸冷氣團等級，但是否有外界所言局部地區會再下探至12度，氣象局認為難斷定，還要持續觀察。

中央氣象局預報員林定宜則分析，預計本週六（11/6）開始將有道鋒面通過，預計會為中部以北和東半部地區帶來雨勢，但週六降溫並不明顯，下週日開始隨東北季風增強北部開始有涼意，實際大降溫則要到下週一。

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林定宜說，預計該波冷空氣最冷時間點在下週一深夜至下週二甚至週三清晨，中部以北至東北部、花蓮平地低溫下探15至16度，北台灣近山區、沿海空曠地區等則不排除會出現14度低溫。強度雖直逼大陸冷氣團等級，但目前仍為東北季風等級，是否如外界所言會下探12度，目前氣象局預估仍偏向保守，且預報時間尚久變動性還很大，實際情況要再觀察。

林定宜也分析，下週一至週二受到華南雲雨區東移影響，中部以北和東北部地區有局部短暫雨發生，中南部山區也會有零星短暫雨發生，北部偏向濕冷，預計之後隨北方冷空氣南移再逐漸轉為乾冷模式。

另外，林定宜也說，今天持續受東北風影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，但須留意東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，北部地區及中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。今天桃園以北高溫約在24至26度間，中南部則可來到27至31度，入夜後低溫則在20至22間，中南部須留意近10度的日夜溫差。

明天起隨風向轉變，林定宜說明天至週五（10/4、10/5）風場轉為偏東風至南風，南方暖空氣影響，各地氣溫稍稍回升，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區有零星短暫陣雨，明天東北部及東部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。