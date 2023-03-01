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境外污染物伴隨東北風南下　環保署示警：明後兩天西半部留意空品

▲▼東北季風 空氣汙染 境外污染物 PM2.5。（圖／記者屠惠剛攝）

▲環保署提醒，明天起東北風帶來境外污染物影響台灣，西半部要留意空氣品質。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

西半部留意空品！環保署今（1日）表示，由於風向轉為偏東風，今天西半部空氣污染物擴散不良並累積導致空品不良，而中國上海一帶的PM2.5，預估明（2日）凌晨起該境外污染物將隨東北季風增強而往南移動，逐漸影響全台，明晚西半部擴散條件又變差，污染物也會再次停滯累積，導致明後兩天空氣品質仍無法好轉，提醒民眾須隨時注意空氣品質變化，進行適當自我防護。

環保署指出，今天台灣大環境風場轉為偏東風，西半部因風速弱、擴散條件差，導致空氣污染物逐漸累積，發生空氣品質不良情形，尤其是雲林以南地區較明顯，環保署已和各地方政府聯合提前啟動燃煤電廠減排等多種空污應變措施，以減緩空品不良所造成的影響。

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此外，環保署提醒，另近期在台中、屏東等地出現多起因掃墓引起的火災，更加重局部空氣品質惡化情形，因此環保署提醒民眾切勿燃燒雜草，並響應紙錢集中燒、減少燒或以功代金等環保祭祀，以避免影響空氣品質。

環保署表示，中國上海一帶在今天上午PM2.5濃度約為90微克/立方公尺，預估明天凌晨起該境外污染物將隨東北季風增強而往南移動，逐漸影響全台，而到了明踢晚間風場再度改變，西半部擴散條件又變差，污染物也會再次停滯累積，使得明後兩天的空氣品質仍無法好轉，故提醒民眾須隨時注意空氣品質變化，進行適當的自我防護。

因應此波空品不良，環保署表示，昨天即預先協調台電及民營電廠減少燃煤發電，截至今日上午，台中、麥寮、興達及協和等電廠總計降載電量達2.3億度，減少硫氧化物等污染物共約140公噸，約等於新北市（160萬戶）13天所需電量造成的排放量。地方政府方面，嘉義縣市及台南市已成立府級空品應變指揮中心；台北市除洗街外，也針對車輛加倍稽查；彰化縣加強重點路段洗街，並與本署在二林地區與進行營建工地聯合稽查；雲林縣要求轄內電廠降載減排。
 

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