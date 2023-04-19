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大陸 大陸焦點 特派現場

陸將迎「斷崖式降溫」低溫下探10度　「夏天變冬天」還有新一波沙塵暴

▲大陸強冷空氣來襲，氣溫平均將驟降超攝氏20度以上。（圖／翻攝中國天氣網）

▲大陸強冷空氣來襲，氣溫將驟降超攝氏20度以上。（圖／翻攝中國天氣網）

記者魏有德／綜合報導

大陸近日氣溫驟升，江南、華南一帶更如同盛夏般，高溫天氣提前近兩個月來襲。不過，根據大陸中央氣象台預報，這波高溫濕熱的天氣即將驟變天氣，一股強冷空氣即將橫掃大陸各地，預計在4月18日至23日帶來大降溫，不少地方直降25℃以上，低溫降到10度以下，不僅給中東部地區帶來大範圍降水，北方還會出現大風沙塵天氣。

▲山東濟南民眾夏裝出爐。（圖／CFP）

▲大陸部分地區民眾已經換上短袖夏裝。（圖／CFP）

《中國天氣網》報導，最近，我國大部降水稀少，多地氣溫飆升、體驗到超前的暖熱。昨天（4月17日），最高氣溫30℃已推進到淮河沿線，12個省會級城市溫度創新高，安徽、浙江等地局地熱到破紀錄。這波升溫也助推季節的轉換，四川盆地及江南一帶提前入夏。

不過，這波氣溫的變化卻如同股市一般，升得高跌得狠，氣象分析師張娟表示，新一股冷空氣具有強度強、影響範圍廣、降溫幅度大等特點，「4月18日至23日，大部地區將先後迎來明顯降溫，華北、江南局地降溫超25℃，前後冷暖差異巨大。」

▲大陸強冷空氣來襲，氣溫平均將驟降超攝氏20度以上。（圖／翻攝中國天氣網）

▲大陸新一輪沙塵暴襲捲範圍。（圖／翻攝中國天氣網）

張娟分析，隨著這股強冷空氣在20日東移，降溫區域覆蓋30餘省區市，北方的降溫核心時段為21日至22日，南方則為22日至23日，「除西藏、雲南以外，大部地區將先後降溫6至12℃，陝西、山西、河南、湖北一帶降幅甚至可以達到20℃或以上，局地降幅超25℃。」

此外，這波強冷空氣在大陸北部地區還會帶來大風及沙塵天氣，新疆東部和南部、青海柴達木盆地、甘肅、內蒙古中西部、寧夏、陝西中北部、華北北部、東北地區西部等地在18日至20日有揚沙或浮塵天氣，其中，新疆東部和南部、內蒙古西部的部分地區或出現沙塵暴。

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