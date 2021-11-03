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理科太太曾問媽媽「為何不離婚」　她1個月前洩心情顏色：是綠色

▲▼（圖／翻攝理科太太IG）

▲理科太太曾透露，John不願回台灣！（圖／翻攝理科太太IG）

網搜小組／劉維榛報導

YouTuber理科太太與丈夫John爆離婚，週刊爆料，兩人分居台美兩地，正進行財產分配的調解程序。日前理科太太曾邀請賴弘國前妻趙筱葳聊到「被離婚的內幕」，轉眼1個多月，理科太太也面臨婚姻難題，她提到，從小看著感情不和睦的父母，為了想給孩子一個完整的家，硬撐到參加她大學畢典，才正式簽字離婚。

9月時，理科太太YouTube頻道請來「華航林依晨」趙筱葳（Ivy）聊到「被離婚」的傷心往事，而Ivy的前夫就是「醫界王陽明」賴弘國，兩人有一段半年的短命婚。

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如今理科太太也驚爆婚姻觸礁，當時兩人的「心靈雞湯」對話，彷彿早洩婚變端倪，事實上，理科太太提到，身處一個看似和氣的家庭，其實她從小知道爸媽感情不好，雙方還硬撐到一起飛去美國參加她的畢業典禮後，回台才去簽字離婚。

理科太太直言，小時候曾問過媽媽「為什麼你們不離婚？你們各自快樂就好了！」然而媽媽只回應，「因為我想要給妳一個完整的家庭。」

▲▼（圖／翻攝理科太太IG）

▲John罹患憂鬱症，理科太太一度為愛停更頻道！（圖／翻攝理科太太IG）

對此，理科太太認為，大人家庭完整的定義，「跟我完整的定義是不一樣的...父母都開心，它就是一個完整，家人是不會斷掉的，又不是你們離婚了，爸爸就不是爸爸，媽媽就不是媽媽了。」

這段節目中，儘管是聊的是Ivy走出婚變的歷程，但理科太太總能感同身受，並能回應任何的癥結點，她也提到，很多人基於好意勸和不會離，可是非當事者，並會不知道當事人承受多大的壓力，「不管有沒有小孩，在一個很不快樂的婚姻裡，不只是單純不快樂，妳的身心靈是可以明顯感受的到的。」

理科太太表示，若無法確認當下的情緒是什麼，可以先觀察自己的肢體語言，「突然呼吸、有沒有在呼吸，你在憋氣了？在緊張什麼？突然在流汗或握拳等，要找出為什麼？」或許是某人說的話，正在觸動你過去不好的經驗，「這也是整個長大的過程啦！」

影片最後，Ivy頻頻點頭認同看法，下秒卻突然反問「現在妳長大了，現在是什麼顏色？」理科太太則坦然回應，「我現在是綠色...」Ivy則趕緊補回「綠色是平靜、開心！」理科太太則擠出笑容直呼，「嗯...祝福Ivy越嫁越好。」

▼理科太太洩心情顏色「是綠色！」（圖／翻攝理科太太YouTube）

▲▼（圖／翻攝理科太太YouTube）

▲▼（圖／翻攝理科太太YouTube）

▲▼（圖／翻攝理科太太YouTube）

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