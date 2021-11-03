LIVE／888元農遊券最後一抽　開獎直播

生活中心／綜合報導

農委會配合振興五倍券推出每張面額888元農遊券，第一階段連續4週要抽出88萬張，只要身分證尾數相同就能獲得。今（3日）上午10點30分將進行最後一抽，由於前3週已有75萬3463人中籤，今最多只有12萬6537名會抽到。農委會透露，人數會再超過一點點，幸運兒今下午5點會收到簡訊通知。《東森新媒體ETtoday》有現場直播。

農委會提醒，抽中農遊券民眾必須下載農遊券APP，並依簡訊通知、指示輸入帳號、密碼登入，再點選APP中的票夾即可成功領券，前3週中籤者已可領券並使用。使用期限即日起至2022年4月30日，農遊券有8張100元、1張88元，可以分次使用，但不找零。

另外，農委會指出，今抽完第一階段農遊券後，還會有第二階段，只要在農遊券合作業者處，單筆消費滿1000元，可以開發票的登錄發票，不能開發票的就使用五倍券並且登錄，就能獲得1次週週抽大獎機會，以及參加明年2月9日第二波58萬張農遊券抽獎，消費滿2000元則有2次機會，依此類推無上限。相關農遊券訊息可上農遊券網站查詢，或洽業者客服專線07-9700275，以及消費者客服專線07-9752215。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農遊券

►面額：888元

►發放數量：第一階段88萬份、第二階段58萬份

►第一階段每週抽籤數量：22萬份

►發放部會：農委會

►抽籤時間：週三上午（11月3日）

►使用期間：即日起至111年4月30日

►適用範圍：農村好物、農社企業者、休閒農場、農漁特產銷售據點、森林遊樂區

▲今抽最後一波農遊券幸運兒。（圖／記者宋良義攝）