再嗆顏清標霸佔鎮瀾宮　周玉蔻：媽祖信徒不信自私自利的顏家

▲顏清標、周玉蔻。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台中第二選區補選讓在地影響力甚深的前立委、現任大甲鎮瀾宮董事長顏清標家庭（顏家）重回檯面。資深媒體人周玉蔻近日槓上顏清標，批評對方綁架大甲媽，沒擔當，而顏清標則開記者會回擊；但周玉蔻並未就此打住，今（2日）再嗆顏清標霸佔鎮瀾宮董事長22年說不過去，長年集兄弟、宮廟與政治一身，謀取私利，已造成鎮瀾宮管理階層反彈；周玉蔻再要求顏清標退位，還大甲媽自由。

台灣基進前立委陳柏惟上月被罷免後，開啟藍綠布局中二選區補選戰，而周玉蔻自此透過臉書多次批評顏家。10月26日，周玉蔻發文表示，下個目標讓大甲鎮瀾宮媽祖自由，同時也指稱顏清標是神棍等語；3天後，她則點名顏清標兒子、前立委顏寬恒跟同一個老婆「三節兩離」，不比肇事逃逸高尚。

對於周玉蔻的指控，鎮瀾宮方先發新聞稿，譴責周玉蔻侮辱顏清標人格，且嚴重侵害鎮瀾宮形象及聲譽，而顏清標10月31日也與廟方開記者會回擊，強調不會對周玉寇提告，但也怒批周玉蔻一竿子打翻整船人，把鎮瀾宮總監事和海內外百萬信眾全部都當作是「憨人」，更直言周玉蔻的攻擊根本就是故意要把他們打成「黑五類」。

但周玉蔻未就此打住，多次發文嗆顏清標，包括：「冬瓜標早上發出的聲明文怯詞弱，對綁架大甲媽之質疑不敢正面回應，表示心虛！有種，對著神明斬雞頭發誓啊！綁架大甲媽！鎮瀾宮踹共！」「顏清標自己做了台灣寺廟之恥的事，卻牽拖說質疑他們綁架大甲媽是不尊重台灣寺廟，拉正派寺廟下水，不厚道！沒擔當！」「顏清標綁架大甲媽牟家族利益，天怒人怨，贖罪的途徑只有：1:顏家退出政壇；2顏清標辭去鎮瀾宮董事長職位，顏家親信人馬退出董事會，全面改組！」

2日早上，周玉蔻再表示，顏清標家族長年集兄弟、宮廟與政治一身，謀取私利，引發各界對大甲媽遭綁架一事不以為然議論，已經造成鎮瀾宮管理階層反彈！前少將于北辰在昨晚播出的政論節目指出，冬瓜標31日召集部分董事人馬助陣，一字排開召開記者會，為的就是平息董事會不滿。

周玉蔻砲轟，「沒用啦！這只能顯示顏清標和同夥的色厲內荏、虛怯蒼白！顏清標先生，22年！22年霸佔鎮瀾宮董事長職位，怎麼說，都說不過去！辭職退位吧！媽祖信徒信的是普世濟人的媽祖，不是自私自利、殘虐毀害他人孩子親人人格名聲的顏氏父、子、女一家！」

文末，周玉蔻用Hashtag重申，「#搶救大甲媽」、「#還大甲媽自由」。