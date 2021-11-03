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陸媒瘋傳「台灣人準備防彈衣」：怕戰爭爆發　搶囤戰時物資影片曝

▲▼中官媒造謠「台灣人準備防彈衣」 網笑：怕你們嘴砲。（圖／翻攝自微博／小央視頻）

▲《小央視頻》報導，有台灣人接受訪問時，聲稱由於擔心兩岸戰爭，特別準備防彈衣及頭盔。（圖／翻攝自微博／小央視頻）

網搜小組／趙蔡州報導

中國大陸媒體近日接連報導，台灣人因為擔心兩岸開戰，正在瘋狂囤積「戰時物資」，不料2日又傳出有陸媒《小央視頻》報導，有台灣人接受訪問時，聲稱由於擔心兩岸發生戰爭，因此特別準備「防彈衣」，影片曝光後引發大陸網友熱烈討論。

根據中國官媒《小央視頻》報導，一名自稱台灣人的許姓男子因為擔憂兩岸開戰，除了準備了飲水、壓縮乾糧、照明設備及繩索等求生物資外，還特別購買了防彈衣防彈頭盔。他說，「萬一開戰，交通可能堵塞，再來你可能沒有汽油，隨時有被攻擊的危險」。

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影片曝光後，引發大陸網友熱議，有人說，「準備好五星紅旗比較安全」、「現在隻到怕了吧」、「終於等到這一天了」、「我已經準備找了，冬天到台北看雪」、「準備等領身分證吧」、「知道怕了吧，但已經晚了」、「沒毛病啊，最怕有生之年看不到這一天」。

▲▼中官媒造謠「台灣人準備防彈衣」 網笑：怕你們嘴砲。（圖／翻攝自微博／小央視頻）

▲《中國新聞網》日前才報導，台灣人正在儲備求生物資。（圖／翻攝自微博）

也有網友把報導轉貼到批踢踢，台灣網友看了紛紛說，「只有火力才能壓制火力，誰跟你在防彈」、「這種新聞小粉紅竟然信了」、「這種新聞也能瘋傳，查證一下很難嗎」、「又再造謠了，可悲啊」、「這個完全是假新聞吧，而且台灣哪有賣場買得到」、「對岸真的超多人在傳，無言」。

其實《中國新聞網》日前才報導，10月初針對台北市民進行民意調查，發現有42.6％的受訪民眾擔心兩岸衝突、民進黨持續造成台海局勢緊張，於是開始有民眾在搶購、儲存求生物資。消息一度登上微博熱搜。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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