開放了！首家駐台陸媒獲准入境輪替　陸委會證實

▲今年首家以專案方式，在疫情期間個案申請得派赴駐點記者來台輪替的陸媒，為大陸地方媒體《湖南衛視》。圖為湖南廣播影視集團大樓。（圖／CFP）

記者陳政錄／台北報導

原受新冠疫情影響，駐台超過一年遲遲無法輪替的陸媒記者，近日傳出已有首家通過「專案申請」，可獲准來台。陸委會發言人邱垂正21日證實此訊息，但他強調，基於防疫考量，對兩岸專業人士交流的境管通案措施還是「暫緩的」，只能用個案許可的方式來處理，以做妥善安排。

據指出，目前已獲指揮中心批准，可派赴人員來台輪替的陸媒為湖南衛視，最快本月28日可成行，至於另兩家也已遞件申請陸媒，是廈門衛視和福建報業集團旗下的海峽導報，考量作業流程，時間可能得等到春節後。

▲陸委會副主委邱垂正1月21日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

為推動兩岸交流正常化，2001年首批大陸《新華社》記者抵台後，政府陸續開放共五家大陸央媒、五家地方媒體來台駐點，總人數最多時超過30人，大部分採取每半年人員輪替一次的方式，向主管機關文化部申請，在台執行採訪工作。

惟因新冠肺炎疫情爆發，政府去年初實施境管，限縮包括駐台陸媒在內的大陸專業人士來台，以致許多駐台陸媒擔心「後繼無人」，一直咬牙苦撐；時間持續超過一年後，陸續有人因家庭、個人因素返台，目前僅剩央視4人、海峽導報1人、湖南衛視1人、央廣1人、新華社2人、福建廣電集團2人共11人，呈現「變向清空中」的情況。

對此，邱垂正21日證實，經由駐台陸媒向主管機關文化部送件，交給指揮中心核定並送移民署安排後，近期共三個案子中，已經有一家獲得指揮中心批准，可以派人來台接替駐點記者。他說，本會會持續瞭解這些陸媒駐點記者，有哪些迫切需要，協助他們和主管機關協調。

但面對媒體提問，是否會陸續放寬大陸專業人士來台交流，邱垂正強調，基於防疫考量，現在「實在是沒有那麼多空間可以同意」，所以現階段只能用人道需求、駐點的必要性等角度來予以個案協助，會同主管機關做妥善安排。

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