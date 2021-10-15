城中城惡火「3名陸配罹難」　陸委會：將全力協助家屬來台

▲城中城大火3名陸配遇難。（圖／記者洪靖宜攝）

記者鄭思楠／綜合報導

高雄市鹽埕區城中城14日凌晨發生大火，目前已累計46死41傷。大陸官方媒體《央視》報導指出，其中一名死者為早年嫁到台灣的陸配。對此，陸委會15日證實，這場惡火已造成3名陸配不幸罹難，將全力協助家屬來台相關事宜並提供必要協助。

陸委會15日回應稱，有關高雄市鹽埕區發生大樓火警事故，造成嚴重傷亡，政府相關單位在第一時間全力投入救災，對於因此事故不幸罹難的民眾，大陸委員會深感悲痛，並盼逝者安息。對於各國人士及中國大陸各方所表達之哀悼與慰問，本會表示誠摯感謝。

陸委會表示，另有關媒體報導疑有陸配亡故乙節，經本會初步瞭解，目前有3名陸配不幸罹難，其中已在台設籍之吳姓陸配，及尚在依親居留期間之林姓陸配，在台均無其他親屬，針對疫情期間陸方親屬入境來台及處理後續奔喪事宜，陸委會將會同各有關部門基於人道考量提供專案協助。至於第3名周姓陸配已在台設籍，政府也會聯繫其在台家屬表達關懷，並協調各有關部門視家屬需要提供相關協助。

此外，海基會已在第一時間聯繫家屬及在台友人表達關懷，並將協助吳姓陸配之陸籍女兒及林姓陸配之胞兄來台，海基會將全力協助家屬來台相關事宜並提供必要協助。

此前，據《央視》報導稱，在海外大陸觀眾看到中央廣播電視總台駐台記者的相關報導後主動聯絡，希望尋找親人，其表姐就是「城中城」大樓的住所之一，事發後已失去聯絡。

報導指出，經央視總台駐台記者與高雄市消防局、殯儀館核實，確認該名觀眾的親人已經遇難，遺體現時存放於高雄市第一殯儀館，正等待家屬認領。報導並引述殯儀館方面表示，死者為早年嫁到台灣的大陸配偶。