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疫苗年齡層下修+開放移工預約　菲移工來台2年打首劑超感動

▲南投醫院支援疫苗快打站，前往慈濟南投聯絡處為縣民和移工施打BNT。（圖／部立南投醫院提供）

▲南投醫院支援疫苗快打站，前往慈濟南投聯絡處為縣民和移工施打BNT（下同）。（圖／部立南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣因新冠疫苗陸續到位、擴大施打，除了年齡層放寬下修，也開放年輕的移工族群；部立南投醫院指出，近日即有許多來自東南亞國家的移工前往大型接種站施打，一名菲律賓籍移工來台已2年，終於打到第一劑BNT疫苗，對於幫他預約的老闆相當感激。

部立南投醫院持續支援公費新冠疫苗預約平台第12期第二階段BNT疫苗接種服務，並於1至2日前往慈濟南投聯絡處，提供大型接種站施打疫苗服務，總計這兩天有約2500人施打；大批民眾一早就前往排隊等待接種，因環境尚稱寬敞舒適，在南投醫院醫護團隊與慈濟志工協助引導的合作下，整體秩序良好、動線流暢，順利完成施打作業。

▲南投醫院支援疫苗快打站，前往慈濟南投聯絡處為民眾施打BNT。（圖／部立南投醫院提供）

▲南投醫院支援疫苗快打站，前往慈濟南投聯絡處為民眾施打BNT。（圖／部立南投醫院提供）

院方表示，前2天也有許多來自菲律賓、越南等地的移工前來施打，一名菲律賓男子就說：「已經來台工作2年了，前陣子有接獲老闆的通知，說可以施打疫苗的消息，他也幫我預約，讓我可以來打疫苗。」

南投縣衛生局指出，縣內仍有許多青壯年族群（18至64歲）尚在1922平台苦等不到疫苗預約接種通知，因此積極爭取中央配賦疫苗量到位，於1至3日提供縣民直接到合約院所預約接種的機會，進一步加速達成擴大社區疫情防護力的目標；縣府也非常感謝台積電、鴻海、慈濟等企業和團體，積極突破困難採購捐贈最好又量大的疫苗，才能讓縣民連同外籍移工都能更快打到第一劑，村里鄰長第二劑疫苗也會優先施打。

南投醫院表示，為了考量民眾預約的便利性，此次疫苗施打活動採雙軌併行，除了1922平台預約，也同步接受醫院掛號系統預約，符合施打資格及有施打意願的民眾可至醫院網站進行預約掛號。
 

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