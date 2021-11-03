10點開搶！12歲↑可預約BNT　下午2點AZ接棒「滿50歲都可選」

▲民眾接種疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許若茵／綜合報導

第13期疫苗提供AZ、BNT，今早10點先開放BNT預約，12歲以上民眾可預約第一劑、10/8前已打第一劑BNT的18歲以上民眾可預約第二劑；下午則開放AZ預約，50歲以上民眾可預約第一劑，8/27前已打第一劑AZ的18歲以上民眾可預約第二劑，符合資格的民眾記得上網預約。 →預約網址

指揮中心規劃，第13期提供BNT、AZ第一劑與第二劑接種，並分流開放預約，預期符合資格有242.6萬人。

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▲第13期疫苗接種對象、預約時間、施打期間。（圖／指揮中心提供）

BNT

符合資格對象

10月26日中午12時前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：

1.BNT第一劑：12歲以上民眾[即2009/11/5(含)前出生]。

2.BNT第二劑：10月8日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

預約分流時程：今天上午10時至11月4日中午12時。

施打時程：11月5日至11月12日。

AZ

符合資格對象

10月26日中午12時前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：

1.AZ第一劑：50歲以上民眾[即1971/12/31(含)前出生]。

2.AZ第二劑：8月27日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/11/5(含)前出生]。

預約分流時程：今天下午2時至11月4日中午12時。

施打時程：11月5日至11月12日。

由於當中50歲以上民眾可能同時符合AZ與BNT第一劑，莊人祥說明，此類民眾有兩個選擇，如果當初意願登記AZ、BNT都有選，可以依照自己意願選擇。

指揮中心提醒，接種流感疫苗應與新冠疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

另未滿18歲對象，請由家長(或法定代理人、監護人及關係人等)陪同前往合約醫療院所或接種站接種，並由本人與家長於現場共同簽署意願同意書；18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽屬意願同意書。

