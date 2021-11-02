入秋最強恐「首波12°C冷氣團」+大雨彈　濕冷凍台三溫暖驟降10°C

▲東北風影響，今晨低溫落在苗栗大河僅17.3度 。（圖／翻攝RAMMB）

記者許力方／台北報導

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，明天（3日）東北風影響下，水氣增多，東北部地區可能出現出現局部大雨勢，清晨各地天氣涼，低溫僅20度上下，迎風面東半部、基隆北海岸、恆春半島陰天、有短暫陣雨，北部地區、中部山區、馬祖雲量多飄雨，南部、金澎可見陽光，午後山區有短暫陣雨，越北越涼。氣象局預估，下周有一波冷空氣南下，最冷時間點落在10日（下周三）清晨，北部低溫下探14度，恐達冷氣團等級。

氣象局預報，明天東北風持續影響，但稍微減弱，降雨偏向迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，由於華南有些微水氣移入，北部地區及中部山區也有零星短暫雨，其他地區則多雲到晴、午後南部山區有零星短暫陣雨。預測各地低溫約20到22度，桃園以北、宜花高溫則24至26度，體感舒適至稍涼，其他地區高溫可達27到31度，體感較為溫暖，但中南部日夜溫差較大。

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▼華南移出水氣增多，迎風面將出現較大雨勢 。（圖／中央氣象局、NCDR）



預計4、5日（周四、五）隨著北方高壓東移出海，連續多日的東北風型態暫告一段落，台灣附近由偏東風漸轉為偏南風，降雨主要在迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區也偶爾有零星小雨，尤其4日轉東風且較強，在宜、花沿海附近有局部較大雨勢發生的機率；5日南風再起，溫度將稍回升，北部及東北部白天將會溫暖些。

氣象局指出，6、7日（周六、日）鋒面通過，雨區範圍主要在北及東半部地區，中部則有零星短暫陣雨，南部雲量也會增多，午後南部山區可能有零星短暫陣雨；隨著鋒面通過後，7日東北風將稍增強，北東稍有涼意。一直到8日（下周一）開始又有一波東北季風增強，中部以北、東北部、東部氣溫明顯下降轉涼，9日（下周二）中部以北、東北部、東部明顯較涼，其他地區早晚也較涼；這段期間華南雲雨區東移影響，中部以北及東半部地區水氣較多，有局部短暫雨，南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。



前預報中心主任吳德榮則分析，下周這波冷空氣為入秋以來最強，8到10日（下周三）濕冷，屬於日夜溫差小的天氣型態，但是11到12日（下周四到五）則轉乾冷，有兩種特性，其中11到12日這兩天最冷，電腦模擬推算，地面溫度已經落到13度，由於是乾冷的冷空氣，會有輻射冷卻效應，低溫降得特別低，空曠地區下探12度，台北市則有可能來到14度，也就是說，可能是今年第一波冷氣團，不過該預報為電腦模擬的期末，可能還會再調整，不過提醒民眾，下周將受到這波最冷恐達冷氣團的冷空氣影響，不會有變化。

吳德榮指出，華南有較弱中雲不斷移出，明天將受影響，北台灣、東半部容易下雨，新竹以南基本上還是晴朗穩定、日夜溫差大的天氣。4日晚上雨停，5日東半部零星雨，溫度會特別高，尤其西半部特別高，會回升到30度以上，是鋒面前的空檔期，周末兩天則受鋒面影響，苗栗以北、中部山區都會下雨，下周則要注意冷空氣影響。

▼入秋最強冷空氣將報到恐達「冷氣團」！吳德榮：下探12度。（圖／中央氣象局）



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