　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

入秋最強恐「首波12°C冷氣團」+大雨彈　濕冷凍台三溫暖驟降10°C

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲東北風影響，今晨低溫落在苗栗大河僅17.3度 。（圖／翻攝RAMMB） 

記者許力方／台北報導

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，明天（3日）東北風影響下，水氣增多，東北部地區可能出現出現局部大雨勢，清晨各地天氣涼，低溫僅20度上下，迎風面東半部、基隆北海岸、恆春半島陰天、有短暫陣雨，北部地區、中部山區、馬祖雲量多飄雨，南部、金澎可見陽光，午後山區有短暫陣雨，越北越涼。氣象局預估，下周有一波冷空氣南下，最冷時間點落在10日（下周三）清晨，北部低溫下探14度，恐達冷氣團等級。

氣象局預報，明天東北風持續影響，但稍微減弱，降雨偏向迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，由於華南有些微水氣移入，北部地區及中部山區也有零星短暫雨，其他地區則多雲到晴、午後南部山區有零星短暫陣雨。預測各地低溫約20到22度，桃園以北、宜花高溫則24至26度，體感舒適至稍涼，其他地區高溫可達27到31度，體感較為溫暖，但中南部日夜溫差較大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼華南移出水氣增多，迎風面將出現較大雨勢 。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

預計4、5日（周四、五）隨著北方高壓東移出海，連續多日的東北風型態暫告一段落，台灣附近由偏東風漸轉為偏南風，降雨主要在迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區也偶爾有零星小雨，尤其4日轉東風且較強，在宜、花沿海附近有局部較大雨勢發生的機率；5日南風再起，溫度將稍回升，北部及東北部白天將會溫暖些。

氣象局指出，6、7日（周六、日）鋒面通過，雨區範圍主要在北及東半部地區，中部則有零星短暫陣雨，南部雲量也會增多，午後南部山區可能有零星短暫陣雨；隨著鋒面通過後，7日東北風將稍增強，北東稍有涼意。一直到8日（下周一）開始又有一波東北季風增強，中部以北、東北部、東部氣溫明顯下降轉涼，9日（下周二）中部以北、東北部、東部明顯較涼，其他地區早晚也較涼；這段期間華南雲雨區東移影響，中部以北及東半部地區水氣較多，有局部短暫雨，南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。

前預報中心主任吳德榮則分析，下周這波冷空氣為入秋以來最強，8到10日（下周三）濕冷，屬於日夜溫差小的天氣型態，但是11到12日（下周四到五）則轉乾冷，有兩種特性，其中11到12日這兩天最冷，電腦模擬推算，地面溫度已經落到13度，由於是乾冷的冷空氣，會有輻射冷卻效應，低溫降得特別低，空曠地區下探12度，台北市則有可能來到14度，也就是說，可能是今年第一波冷氣團，不過該預報為電腦模擬的期末，可能還會再調整，不過提醒民眾，下周將受到這波最冷恐達冷氣團的冷空氣影響，不會有變化。

吳德榮指出，華南有較弱中雲不斷移出，明天將受影響，北台灣、東半部容易下雨，新竹以南基本上還是晴朗穩定、日夜溫差大的天氣。4日晚上雨停，5日東半部零星雨，溫度會特別高，尤其西半部特別高，會回升到30度以上，是鋒面前的空檔期，周末兩天則受鋒面影響，苗栗以北、中部山區都會下雨，下周則要注意冷空氣影響。

▼入秋最強冷空氣將報到恐達「冷氣團」！吳德榮：下探12度。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券才2899元

ET快訊
首波最強「12°C冷氣團」恐襲時間曝　濕冷凍台三溫暖
首例！男打AZ後血栓判定與疫苗有關　獲90萬元救濟金

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他被違規車撞「昏迷住院」　車主見賠償狂喊窮：艱苦人要互相體諒

高雄夜市快滅亡？在地人絕望「剩2處可逛」　網揭原因：不如吃店面

朱學恒質疑政府規劃外勞「打BNT」　種族主義者附和：糟蹋愛心

正妹做大老闆情婦3年！私下攤牌「成功逼退正宮」　結局卻超慘

入秋最強恐「首波12°C冷氣團」+大雨彈　濕冷凍台三溫暖驟降10°C

首例！桃園男打AZ後血栓判定與疫苗有關　獲90萬元救濟金

World Gym終止提供毛巾遭罵翻！會員連署怒吼：賠我違約金

國際流行病學研討盛會「台灣成地主國」　陳建仁分享疫調人才培育

台南20年羊肉老店「驗出豬肉混賣」！店員傻眼：肉是老闆叫的

桃園15小學試辦「下課30分鐘」　高雄1校改8點到校：睡飽是人權

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

仁武保母遭私刑「4硬漢甩巴掌」…7分58秒片瘋傳！　警方回應了

愛心認養16年老汪腳退化不能走 一放專屬輪椅秒跨步...獸醫也吃驚

天心使喚「最萌小助理」按摩遭白眼XD　他「隨時On call」還帶她去片場..超Q

竇智孔《扛得住》三缺一曾抗拒再唱　柯有倫與黃鴻升打高爾夫「對話永記得」

前妻爆帶新歡陳昊森過夜！歐弟給祝福　網挖私下互動「關鍵照」遭鄭雲燦封鎖

把1歲兒哄睡...秒變「快樂媽咪」　轉身跳舞爽歪網笑：要先下床！

他被違規車撞「昏迷住院」　車主見賠償狂喊窮：艱苦人要互相體諒

高雄夜市快滅亡？在地人絕望「剩2處可逛」　網揭原因：不如吃店面

朱學恒質疑政府規劃外勞「打BNT」　種族主義者附和：糟蹋愛心

正妹做大老闆情婦3年！私下攤牌「成功逼退正宮」　結局卻超慘

入秋最強恐「首波12°C冷氣團」+大雨彈　濕冷凍台三溫暖驟降10°C

首例！桃園男打AZ後血栓判定與疫苗有關　獲90萬元救濟金

World Gym終止提供毛巾遭罵翻！會員連署怒吼：賠我違約金

國際流行病學研討盛會「台灣成地主國」　陳建仁分享疫調人才培育

台南20年羊肉老店「驗出豬肉混賣」！店員傻眼：肉是老闆叫的

桃園15小學試辦「下課30分鐘」　高雄1校改8點到校：睡飽是人權

他被違規車撞「昏迷住院」　車主見賠償狂喊窮：艱苦人要互相體諒

T1職籃首支啦啦隊　台啤英熊小調啤10正妹濃濃職棒味

國銀放款不及存款增速！存放比再創新低　下探到70.07%

反萊豬懶人包一次看！　國民黨：民進黨陷美國於不義

1.5萬人明年教召14天　這三個單位後備軍人要入列

傅恪恩／她跟孩子住在前夫房子裡　能否以「自用住宅」節稅

賴怡忠／聯合國2758決議50年　碰撞中共「一中原則國際化」

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

生活熱門新聞

首波冷氣團恐襲　凍台三溫暖探12°C

正妹當情婦逼退正宮　結局卻超慘

桃園男打AZ後血栓判定與疫苗有關　獲救濟金90萬元

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

World Gym終止提供毛巾遭罵翻！會員怒吼

高雄人驚喊夜市快滅亡！網：不如吃店面

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

台南20年羊肉老店「驗出豬肉混賣」！店員被問到傻眼

World Gym宣布「不再提供毛巾」！即起30天內可無條件解約

「3生肖」今起財運爆棚+遇貴人...旺到過年

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

最後一組國旅券中獎號碼出爐！　60萬幸運兒擁千元

最後一抽國旅券！「有2組號碼」莫名崩潰

台男誇口約吃飯2次就可上床　烏克蘭美女氣哭

更多熱門

相關新聞

挑戰今年首波大陸冷氣團！　鋒面+冷空氣北部探14度

挑戰今年首波大陸冷氣團！　鋒面+冷空氣北部探14度

台灣這幾天受東北風影響，北台灣微涼。天氣風險公司WeatherRisk表示，今天北台灣微涼、中南部白天則晴朗穩定，西半部清晨時新竹、苗栗一帶低溫約在17至18度，雲林、嘉義18至19度，但太陽升起後氣溫都會很快的回升。今天僅迎風面宜蘭、花蓮沿海、北海岸有短暫陣雨機會，其他地方則是多雲到晴，中南部山區在午後有零星的降雨機會。

挑戰首波冷氣團！　鄭明典：溜滑梯曲線出現了

挑戰首波冷氣團！　鄭明典：溜滑梯曲線出現了

鋒面立冬掃過大降溫　入秋最強冷空氣罩3天探14度

鋒面立冬掃過大降溫　入秋最強冷空氣罩3天探14度

入秋最強冷空氣來襲！這天低溫探14℃

入秋最強冷空氣來襲！這天低溫探14℃

專家：「冷氣團」下周一到台灣　最低溫時間曝

專家：「冷氣團」下周一到台灣　最低溫時間曝

關鍵字：

氣象雲氣象大陸冷氣團吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

腹脹想大號被內診！他尷尬內診：會有糞水喔　醫一插嘆氣了

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

首波冷氣團恐襲　凍台三溫暖探12°C

莉婭懷孕後知後覺！　上廁所流出不明血塊

國旅券隱藏用法！妹子成功入手：買到欣葉了

正妹當情婦逼退正宮　結局卻超慘

直播嘉賓脫口台灣！　楊冪機靈救場陸網嗨爆

印度神童預言全球「7大危機」

東京小丑男「反差陽光照」曝光！

美貌不輸劉亦菲！女星臉注射沙拉油毀容

新北整復師性侵3女！她按摩「一陣暈眩」驚覺是高潮怒告

男團被爆4P影片「3成員共戰1女」！喊公司口號暴露身分

仁武保母遭私刑逼供！地檢署說重話了

桃園男打AZ後血栓判定與疫苗有關　獲救濟金90萬元

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

更多

最夯影音

更多
誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平
外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

仁武保母遭私刑「4硬漢甩巴掌」…7分58秒片瘋傳！　警方回應了

仁武保母遭私刑「4硬漢甩巴掌」…7分58秒片瘋傳！　警方回應了

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面