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挑戰首波冷氣團！1圖看大降溫　鄭明典：溜滑梯曲線出現了

天氣圖。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲根據氣象局預報，台北市下周一晚間下探14度。（點圖可放大／翻攝鄭明典臉書）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局長鄭明典今天（2日）貼出台北市未來一周溫度曲線圖表示，溜滑梯曲線出現了！天氣風險公司天氣分析師李知航則提醒，周日晚間冷空氣大舉南下，會是入秋冬以來最強的一波冷空氣，有機會挑戰「大陸冷氣團」的強度，最冷的時間是在下周一晚間至下周二。

鄭明典在臉書說，提醒一下第一波明顯降溫，心血管疾病很常在這樣的天氣變化下發作，起床時尤其要小心，放慢速度。根據氣象局最新預報，台北市下周一晚間下探14度。

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根據氣象局定義，台北市測站低溫14度，冷空氣強度就達到大陸冷氣團等級，至於是否會是今年入秋首波冷氣團報到，仍有待觀察。

李知航表示，下一波天氣明顯的轉折會落在周六晚間，北方微弱鋒面通過，北台灣轉有雨的天氣，緊接著周日晚間冷空氣大舉南下，會是入秋冬以來最強的一波冷空氣，有機會挑戰大陸冷氣團的強度。

▼入秋最強冷空氣將報到。（圖／資料照）

寒流、冷氣團、冬天、強烈冷氣團。（圖／資料照）

李知航提醒，下周一各地氣溫都會有感下滑，最冷的時間是在下周一晚間至下周二，北部的低溫大約是14-16度，中南部、花東約15-19度，和周五、周六的溫暖天氣相比會有比較大的落差，提醒您冬季的衣物可以慢慢開始拿出來準備了。

氣象局預報員張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天、周三主要降雨仍在基隆北海岸、東半部和恆春半島，北部雲量多偶短暫小雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

張承傳說，周四、周五基隆北海岸、東半部和北部有點雨，周五水氣較少，是這周水氣最少的一天；氣溫回升，預估周五北部高溫來到28度。

張承傳提醒，周六鋒面通過，周日東北季風增強，降雨慢慢增多，雨區主要在中部以北，但偏北部機率高，中部較零星；這波冷空氣強度比前幾波強，下周一溫度有比較下降，目前預估低溫15、16度，由於預報變化滿大，還要再觀察。

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