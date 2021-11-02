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鋒面帶雨立冬掃過大降溫　入秋最強冷空氣罩3天探14度

▲▼寒流,冷氣團,下雨,雨天,雨傘,冬天,保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲氣象局表示，周六鋒面通過，周日東北季風增強，降雨慢慢增多。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

周日是24節氣的「立冬」，氣象專家吳德榮提醒，周六鋒面接近、周日通過，苗栗以北，東半部及中部山區有局部雨；周日晚起氣溫急遽下降，下周一至下周三入秋最強冷空氣籠罩，平地最低氣溫將降至14度左右。

中央氣象局觀測，今天（2日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣三灣鄉的17.3度。預報員張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天、周三主要降雨仍在基隆北海岸、東半部和恆春半島，北部雲量多偶短暫小雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

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張承傳說，周四、周五基隆北海岸、東半部和北部有點雨，周五水氣較少，是這周水氣最少的一天；氣溫回升，預估周五北部高溫來到28度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

張承傳提醒，周六鋒面通過，周日東北季風增強，降雨慢慢增多，雨區主要在中部以北，但偏北部機率高，中部較零星；這波冷空氣強度比前幾波強，下周一溫度有比較下降，目前預估低溫15、16度，由於預報變化滿大，還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今受東北季風影響，東半部及大台北東側有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，各地早晚偏涼，中南部微熱、日夜溫差大；周三仍受東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨，中南部晴朗穩定，各地早晚偏涼，中南部微熱、日夜溫差大。

吳德榮表示，周四、周五東北風逐漸轉東南風，氣溫逐日漸升，周五回暖，北台白天高溫亦將升至30度左右；周四白天北部及東半部仍有局部短暫雨，中南部晴朗穩定，周四晚、周五僅東半部有局部短暫降雨的機率，西半部晴朗穩定。

吳德榮指出，周六鋒面接近，北部、東北部轉有局部陣雨，周日鋒面通過，苗栗以北、東半部及中部山區有局部雨；周日晚起氣溫急遽下降，下周一至下周三入秋最強冷空氣籠罩，天氣轉冷，平地最低氣溫將降至14度左右（台北市氣象局測站約在15、16度，尚未符合大陸冷氣團定義≦14度）；不過，此為末期的模擬，有科學極限的不確定性，應持續觀察模式對冷空氣強度的調整。

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