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挑戰今年首波大陸冷氣團！鋒面+冷空氣北部探14度　最冷時間點曝

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,溼冷,下雨,雨天,雨傘,撐傘,大雨。（圖／記者李毓康攝）

▲下週預計將有一波較強冷空氣襲台，有機會挑戰大陸冷氣團等級。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

台灣這幾天受東北風影響，北台灣微涼。天氣風險公司WeatherRisk表示，今天北台灣微涼、中南部白天則晴朗穩定，西半部清晨時新竹、苗栗一帶低溫約在17至18度，雲林、嘉義18至19度，但太陽升起後氣溫都會很快的回升。今天僅迎風面宜蘭、花蓮沿海、北海岸有短暫陣雨機會，其他地方則是多雲到晴，中南部山區在午後有零星的降雨機會。

天氣風險公司分析，明天（11/3）各地的天氣和今天大致類似，下半天水氣會稍微增多，大台北、基隆宜蘭的降雨機率會稍稍提高，其他地區則不受影響。週四（11/4）下半天後東北風開始減弱轉為偏東風環境，天氣將轉變成東雨、西晴的天氣型態，各地氣溫在週五、週六間則更為回升，白天時中南部高溫來到30度。

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但天氣風險公司也提醒，下波天氣明顯轉折則在週六（11/6）晚間，北方微弱鋒面通過，北台灣轉有雨的天氣。下週日（11/7）晚間冷空氣南下，預計將是入秋冬以來最強的一波冷空氣，有機會挑戰「大陸冷氣團」的強度。

天氣風險公司說明，下週一（11/8）各地氣溫都會有感的下滑，最冷的時間是在下週一晚間至下週二，北部的低溫大約是14至16度，中南部、花東約15至19度，和週五、週六的溫暖天氣相比會有比較大的落差，提醒民眾可以開始準備冬季衣物。

中央氣象局預報員林定宜則分析，週六至週日間北方鋒面通過，預計會為中部以北和東半部地區帶來雨勢，但週六降溫並不明顯，下週日開始隨東北季風增強北部開始有涼意，但高溫實際下降要到下週一，最冷的時間點則預計在下週一深夜至下週二清晨，甚至週三清晨北部局部地區低溫有機會下探14至15度，尤其雙北沿海空曠地區、近山區務必留意。

至於是否到達大陸冷氣團等級？林定宜則說，大陸冷氣團定義為台北市公園路中央氣象局測得14度，目前觀測有機會出現14至15度低溫的地區仍在雙北郊區，是否達大陸冷氣團等級還要再觀察。

另外，林定宜也說，下週報到的冷空氣週一受華南雲雨區影響較為濕冷，但下週二至週三預計北方較乾的冷空氣南移，台灣將逐漸轉為乾冷模式。但實際預報上久，還要再持續觀察，建議民眾持續留意中央氣象局資訊。

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