「入秋最強冷空氣」來襲！這天低溫下探14℃　周末降雨熱區曝光

▲氣象局預計下週東北季風將南下，也會是入秋以來最強一波冷空氣。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

今天（1日）持續受東北風影響，迎風面微涼有雨。中央氣象局表示，明天天氣跟今天類似，降雨仍集中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島，到了週六、下週日（6日、7日）會有鋒面通過，雨區範圍擴大，而下週一（8日）氣溫將明顯下降，預估中部以北、宜蘭及花蓮的低溫落在16到18度，沿海地區的溫度會再下降個1到2度左右。

氣象局指出，明天降雨仍集中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島，至於大台北地區是以零星飄雨的天氣為主，桃園以南地區則大致是多雲到晴，不過午後在南部山區有機會出現零星短暫陣雨；氣溫上，夜晚清晨各地低溫落在20、21度左右，白天高溫桃園以北、宜蘭及花蓮24到27度左右，整體感受舒適；新竹以南及台東高溫在27到31度上下，感受上比較溫暖，不過日夜溫差比較大，早出晚歸要注意保暖。

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氣象局透露，週三東北風影響，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，北部地區偶爾也有零星飄雨的情況，中南部地區則為多雲到晴，氣溫上，迎風面感受較涼，其他地區溫暖舒適。週四、週五台灣附近風場由偏東風漸轉為偏南風；雨區範圍大致和週三差不多，溫度方面則略回升，北台灣白天有機會溫暖一些，各地高溫大多落在27至31度附近。

到了週六、下週日，鋒面通過，雨區範圍擴大到中部以北及東半部地區皆有局部短暫陣雨，南部地區雲量也增多，午後山區有零星短暫陣雨；鋒面通過後，東北季風將逐漸增強，北部及東北部氣溫稍有涼意，其他地方大致溫暖舒適。

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，下週一氣溫將明顯下降，受到東北季風影響，中部以北、東北部及東部天氣將明顯轉涼，其他地方早晚也會有涼意，預估中部以北、宜蘭及花蓮的低溫落在16到18度，其他地方溫度也有下降到20度附近，沿海地區的溫度會再下降個1到2度左右，下探14至15度；降雨方面，隨著華南雲雨區東移，中部以北及東半部地區仍有短暫雨，南部山區則是有些零星短暫陣雨。

中央氣象局預報員趙竑表示，下週日入夜後隨冷空氣報到迎風面就會有顯著降溫，預計最冷的時間點落在下週一、二間（11/8、11/9），不過氣象局觀察該波冷空氣預計未到大陸冷氣團等級，但預計仍是今年「入秋以來最強一波冷空氣」不只迎風面有顯著降溫，中南部也會有感。

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