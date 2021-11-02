敘利亞難民學校募款助台買疫苗　8歲童捐出珍藏3年1歐元：愛台灣

圖文／鏡週刊

國內COVID-19本土疫情自5月中爆發，當時新冠疫苗到貨劑量不足，陸續受到不少國家幫助，位於土耳其伊斯坦堡、由慈濟基金會成立的滿納海國際學校那時也發起募款，將款項用來幫台灣採購新冠疫苗，不少學生及家長紛紛響應。其中1名8歲男童捐出珍藏3年的1歐元硬幣，背後故事令人動容。

滿納海國際學校由慈濟基金會在2015年成立，提供在土耳其的敘利亞難民教育生活。據《中央社》報導，滿納海國際學校教師在6月30日發起「對台灣捐獻疫苗」活動，希望大家以硬幣捐款，幫助台灣採購疫苗，不少學生及家長紛紛響應，第1波捐款結算共收到17萬4,610.2里拉；第2波收到3萬9,966.95里拉，副校長再掏出約34里拉湊齊4萬里拉；第3波則收到7,355.2里拉。

在點收第2波捐款時，發現1枚用紙條包著的1歐元硬幣，上頭用阿拉伯文寫道，「這枚硬幣對我來說很珍貴，因為它是一個記憶，但（這段記憶）不比有需要的人更珍貴。敘利亞愛台灣。」並署名阿里‧阿布迪（Ali Al-Aboudi）。阿里是滿納海國際學校二年級的學生，校方也向其父親穆斯塔法．阿布迪（Mustafa Al-Aboudi）詢問硬幣的事。

穆斯塔法表示，大概3年前他撿到這枚硬幣，但因為無法在土耳其使用，便交給當時5歲半的兒子阿里，告訴他這枚硬幣非常珍貴，但不能在這裡消費，一定要保存好，並對兒子保留硬幣至今感到非常驚訝，同時也對兒子將自己最珍貴的東西捐給長年幫助自己的台灣感到開心。

值得一提的是，滿納海國際學校10月30日對學區伊斯坦堡蘇丹加濟區接受扶助的敘利亞貧困戶進行物資發放，同時有763戶人家響應募款活動，共捐出1萬6,309枚硬幣，志工胡光中表示，零錢捐款募得款項真的不多，但匯聚了難民們滿滿的心意，「1萬6,309枚硬幣代表的是1萬6,309個愛的心念。」



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