女刺青師悲坐景觀樓欄杆「腿懸空」　遭救崩潰哭「疫情毀了我」

▲王姓女刺青師傅被警員抱下欄杆 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名刺青女師父開店不到3個月，就因新冠疫情影響生意而倒閉，欠下朋友債務；日前心情不好跑到新莊體育場2樓景觀樓，跨坐欄杆意圖輕生，警方巡邏勤務發現，安撫情緒後將她救下，家屬感謝警方協助，將會幫忙女兒處理債務。

據了解，25歲王姓女子是名刺青師父，今年6月間向友人借錢，在中和區開設刺青店。未料第二波新冠疫情爆發，店內生意慘淡陷入危機，根本入不敷出，王女不願向家人求助，最後忍痛結束營業，但欠下朋友的債務卻無力償還。

▼王姓女刺青師傅情緒相當不穩 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

上個月（10月）27日凌晨1時許，王女獨自跑到新莊區運動公園散心，走上2樓景觀樓在上面徘徊，突然就跨坐在欄杆上，意圖輕生；公園保全人員發現，拿手電筒照射查看，此時轄區中港派出所張姓所長及3名警員執行巡邏勤務，行經時看到保全拿手電筒照射，直覺有異，立刻下車查看。

看到王女跨坐欄杆相當危險，警方兵分2路，1名警員在樓下跟王女對話，所長及其他警員衝上景觀樓，張姓所長不斷安撫她情緒，趁她與家人通話時，接近後強行將她抱下。經王女情緒回覆後，帶回派出所休息並查驗身份，家屬獲報趕到所內，對警方積極挽救王女相當感激，也會與王女一同面對債務。

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▲▼王姓女刺青師傅跑至新莊體育場的景觀樓意圖輕生 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）